Google Search su iOS si rinnova con icone personalizzabili

L’ultimo aggiornamento dell’app Google Search per iOS introduce una novità interessante: la possibilità di personalizzare le icone dell’app sulla schermata iniziale di iPhone e iPad.

Quattro nuove icone per la schermata iniziale

L’aggiornamento dell’app Google Search per iOS porta un totale di quattro icone personalizzabili per la schermata iniziale, tutte collocate all’interno di un riquadro arrotondato. Oltre al tradizionale logo “G” con i colori rosso, verde, giallo e blu su sfondo bianco, sono ora disponibili una versione a sfondo scuro, un’icona “G” scura su sfondo bianco e un’icona “G” bianca su sfondo nero.

Abbinamento perfetto con le nuove funzioni di iOS 18

Le nuove icone scure si integrano perfettamente con le recenti funzioni di personalizzazione della schermata iniziale introdotte con l’aggiornamento di iOS 18. In particolare, gli utenti possono ora trasformare tutte le icone delle app in modalità scura o abbinarle allo sfondo del dispositivo, creando un look uniforme e personalizzato.

Come personalizzare l’icona di Google Search su iOS

Per personalizzare l’icona della schermata iniziale di Google Search, gli utenti devono accedere alle Impostazioni dell’app, selezionare “Generali” e poi “Cambia icona app”. Le nuove icone sono state individuate nella versione 324.0 dell’app Google Search per iOS.

Altre migliorie di Google Search e servizi correlati

Oltre all’introduzione delle icone personalizzabili su iOS, Google sta lavorando per migliorare l’interfaccia utente del suo scanner di codici QR per Android, con una nuova animazione di avvio e una disposizione ottimizzata dei pulsanti per facilitare l’utilizzo con una sola mano.

Inoltre, Google ha recentemente abbandonato lo scorrimento continuo per la sua funzione di ricerca su desktop e mobile, tornando al vecchio sistema di pagine per generare i risultati di ricerca più velocemente ed evitare di mostrare risultati non richiesti.

Widget e scorciatoie per un’esperienza d’uso migliore

Le nuove icone personalizzabili si aggiungono ai widget quadrati e rettangolari di Google Search già disponibili su iOS, che offrono scorciatoie per le query di testo, Lens e la modalità Incognito, rendendo l’esperienza d’uso dell’app ancora più completa e versatile.