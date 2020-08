Google: elenco servizi non funzionanti al 20 agosto

Google sta sperimentando fastidiosi problemi di funzionamento legati ai suoi servizi. A mettere in difficoltà gli utenti di tutto il mondo sono principalmente Gmail e Drive, ma non si tratta delle uniche piattaforme parzialmente down. Ecco l’elenco dei servizi Google che non funzionano correttamente.

Google: i servizi con problemi

Non un vero e proprio down, perché – comunque – con un po’ di fortuna qualche operazione si riesce a svolgere. Ad esempio, in redazione non riusciamo a creare allegati per la mail, ma senza upload aggiunti, riusciamo comunque a inviare la parte testuale.

Ad ogni modo, è direttamente Google a rendere noti quali servizi stanno sperimentando problemi di funzionamento. Alle ore 09.45 del 20 agosto, l’elenco riporta parziali malfunzionamenti su:

Gmail;

Drive;

Docs;

Groups,

Chat;

Meet ;

; Keep.

Vi ricordiamo che i problemi sono legati sia ai servizi destinati all’utenza consumer sia quelli integrati negli account G Suite.

Google è a lavoro per risolvere i malfunzionamenti in tempi rapidi e speriamo sia così: gli utenti che sfruttano i servizi di Big G sono milioni e problemi di questo tipo – soprattutto in tempo di smart working – possono creare non poche difficoltà. Intanto, a questo indirizzo è possibile controllare il tracker ufficiale dedicato alla problematica.