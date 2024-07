Google: supporto Ultra HDR alle app fotocamera di terze parti

Uno degli sviluppi più interessanti degli ultimi tempi nel campo della fotografia è l’introduzione del supporto per l’Ultra HDR.

L’Ultra HDR è un formato di immagine basato sul popolare formato JPEG, ma con una differenza fondamentale: quando si visualizza su un dispositivo con display HDR, le immagini Ultra HDR mostrano colori più vivaci e contrastati, offrendo un’esperienza visiva superiore. Invece, quando si visualizzano su dispositivi con display SDR, le immagini Ultra HDR appaiono come normali file JPEG, garantendo la compatibilità con quasi tutti i dispositivi.

Come funziona l’Ultra HDR?

Le immagini Ultra HDR sono un nuovo formato introdotto da Google in Android 14 che permette di salvare contemporaneamente la versione SDR (Standard Dynamic Range) e HDR (High Dynamic Range) della stessa foto in un unico file.

In questo modo si possono ottenere immagini con una gamma dinamica estesa, quindi con dettagli sia nelle zone d’ombra che in quelle di luce, mantenendo però colori vividi e contrastati, senza quell’effetto artefatto o troppo elaborato tipico dell’HDR tradizionale.

L’algoritmo di Google elaborando intelligentemente entrambe le versioni SDR e HDR è in grado di preservare i colori naturali, aumentare il contrasto dove serve e recuperare i dettagli altrimenti persi, il tutto con un risultato finale più naturale e piacevole rispetto all’HDR classico.

L’implementazione dell’Ultra HDR in Android

Google ha introdotto un’API per le app della fotocamera in Android 14 che consente di catturare immagini Ultra HDR, ma questa API fa parte di Camera2, un’API inclusa nel framework del sistema operativo Android destinata alle applicazioni che desiderano implementare funzionalità avanzate della fotocamera. CameraX, un’API più semplice fornita con la libreria di supporto Jetpack, non supportava inizialmente l’acquisizione di immagini Ultra HDR, limitando così l’adozione di questa tecnologia da parte delle app di terze parti.

Durante la conferenza per gli sviluppatori I/O 2024, Google ha annunciato che avrebbe aggiornato la libreria CameraX per supportare l’acquisizione di immagini Ultra HDR. Le versioni alpha e beta della libreria CameraX 1.4.0 hanno già introdotto nuove API per il formato di output, consentendo alle app di verificare se il dispositivo è in grado di catturare immagini Ultra HDR e di impostare il formato di uscita di conseguenza.

I vantaggi delle immagini Ultra HDR sono evidenti quando vengono visualizzate su dispositivi compatibili, come la serie Galaxy S24 di Samsung, le serie Pixel 7 e Pixel 8 di Google, le serie 12 e Open di OnePlus e alcuni PC Windows più recenti con display HDR.