Grande regalo da Mediolanum: nuovo iPhone 15 se apri SelfyConto

Sostituire il vecchio cellulare con il nuovo iPhone 15 è il sogno di molti. E se ti dicessi che Banca Mediolanum ha deciso di realizzare questo desiderio? Fa parte della sua ultima iniziativa, ossia regalare lo smartphone a chiunque apra il conto online SelfyConto. Ma c’è una condizione: invitare 6 amici a fare lo stesso.

Nuovo iPhone 15 se apri SelfyConto: istruzioni per l’uso

Oltre allo smartphone, ci sono altri premi tecnologici in palio. Se inviti solo 2 amici, riceverai l’Apple Watch SE. Se sono 4 amici, avrai l’iPad di decima generazione.

SelfyConto offre tanti altri vantaggi davvero interessanti, come il canone zero per il primo anno (e per gli under 30 fino al compimento dei 30 anni), prelievi gratuiti nei Paesi dell’Unione europea e la carta di debito a canone zero per 12 mesi, con tutte le principali operazioni bancarie incluse.

Tornando ai regali, l’apertura del conto online è il primo passo perché, entro 4 mesi dall’apertura del conto, bisogna anche accreditare lo stipendio o la pensione, oppure spendere almeno 500 euro al mese per tre mesi consecutivi mediante la carta di credito o di debito associata al conto, o con addebiti diretti attivi sul conto corrente.

La richiesta del premio (smartphone, iPad 10 o Apple Watch SE) deve essere effettuata entro il 14 febbraio 2025, rispettando i requisiti descritti.

La procedura per aprire il conto è semplice: entra nella pagina dedicata sul sito di Banca Mediolanum e segui le istruzioni. A livello di documentazione, ti servirà il codice fiscale e il documento d’identità. Inoltre, dovrai fornire un indirizzo email valido. Se hai lo SPID, ti sbrighi prima. Quindi, che aspetti? Potresti presto trovarti con un nuovo iPhone 15 in mano, così potrai sfoggiarlo di fronte a tutti i tuoi amici.