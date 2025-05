Gratis in streaming sul digitale terrestre: scopri come vedere film e calcio senza abbonamento

L’offerta di intrattenimento radiotelevisivo italiano sta crescendo tantissimo, garantendo a tutti gli utenti in Italia una varietà di contenuti incredibili. Oggi è anche possibile accedere a tantissimi contenuti in streaming gratis sul digitale terrestre. In pratica, si tratta di film, serie TV, documentari, cartoni animati, calcio e sport visibili senza abbonamento.

Una novità incredibile che ancora pochi stanno realmente sfruttando, restando ancora legati a Pay TV e piattaforme a pagamento. Ovviamente la fruizione e il quantitativo di contenuti sono un po’ differenti rispetto a quello che si può avere con un servizio a pagamento, ma è già un buon inizio. Come puoi accedervi gratuitamente anche oggi stesso?

Streaming Gratis sul Digitale Terrestre: film e sport a zero euro

Per poter accedere ai contenuti streaming gratis sul digitale terrestre, tra cui film e sport senza abbonamento, è necessario avere un televisore o un decoder connesso a internet. Inoltre, l’apparecchio deve essere compatibile con la tecnologia HbbTV. Se hai una smart TV di ultima generazione probabilmente è già compatibile a questa tecnologia, altrimenti acquistane un dispositivo che lo sia.

Dovrai solo effettuare la ricerca dei canali automatica del digitale terrestre e troverai la lista dei canali in HbbTV disponibile. Sono davvero tantissimi. Per praticità ti riportiamo di seguito solo quelli più seguiti che fanno parte delle emittenti più importanti e che coprono quasi tutte le categorie apprezzate dai telespettatori.