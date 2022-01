Green Pass ed esenzioni: chi ne ha diritto

La continua variazione delle norme che regolano l'impiego del Green Pass sul territorio e le sue modalità di utilizzo per l'accesso a locali, attività commerciali e luoghi di lavoro, rischiano di generare confusione. Vediamo di riassumere nel modo più chiaro e sintetico possibile chi ha diritto a una esenzione ovvero chi non dev'essere sottoposto al controllo del certificato con l'app VerificaC19.

Esenzione dal controllo del Green Pass: chi ne ha diritto

Le informazioni qui riportate sono tratte dalla sezione FAQ del sito ufficiale gestito dal Ministero della Salute e aggiornate al 17 gennaio 2022. Potrebbero essere oggetto di ulteriori modifiche con l'introduzione di nuovi decreti da parte del Governo. Sono queste le categorie di persone che non devono mostrare il certificato verde:

tutti i bambini di età inferiore ai 12 anni, anche se in possesso del Green Pass ottenuto con la somministrazione del vaccino (ecco perché);

tutti coloro che non possono ricevere il vaccino per motivi di salute, fino al 31 gennaio 2022 anche mostrando le certificazioni di esenzione in formato cartaceo;

i cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera durante la fase di sperimentazione, fino al 31 gennaio 2022;

coloro in possesso di un certificato di vaccinazione anti-COVID rilasciato dalle autorità sanitarie di San Marino.

Superata quota 200 milioni di documenti rilasciati dalla Piattaforma Nazionale, il certificato verde continuerà a rimanere centrale nella strategia attuata dall'Italia per il contrasto della pandemia. A ribadirlo è stato nei giorni scorsi Roberto Speranza, Ministro della Sanità, sottolineando i risultati fin qui ottenuti e l'efficacia dello strumento se affiancato alla campagna di somministrazione dei vaccini.

Il tema relativo alle esenzioni è tornato caldo in seguito all'introduzione del vaccino obbligatorio per tutti gli over 50. A tal proposito, il Ministero stilerà un elenco di coloro che non rispetteranno l'imposizione, per poi trasmetterlo all'Agenzia delle Entrate che infine provvederà a irrogare la multa da 100 euro prevista.