Green Pass rafforzato e mascherine: da lunedì

Lunedì scatta il nuovo regime del Green Pass, con la distinzione dei gradi “base” e “rafforzato” (identificativi relativi allo status vaccinale) per declinare al meglio l'ingresso in locali ed eventi pubblici. Al tempo stesso scatteranno in molti luoghi restrizioni ulteriori, in particolare l'obbligo di indossare mascherine anche all'aperto. Inizia una stagione fredda particolarmente “calda”, insomma, di fronte alla quale le polemiche stanno ormai a zero: a livello europeo si sta parlando di obbligo vaccinale e l'Italia continua a veleggiare con l'obiettivo della vaccinazione.

Green Pass e mascherine

Giunti agli sgoccioli dell'ultima settimana senza le misure restrittive ulteriori, occorre quindi ragionare sulla settimana che verrà. Se i ragionamenti sui vaccini sono ormai cosa privata e fatto di coscienza (non c'è altro da aggiungere nel merito, visto che di informazioni siamo tutti ampiamente sommersi e le capacità di discernimento non cambiano più di fronte alle convinzioni), una segnalazione ulteriore la meritano invece le mascherine.

Troppo presto archiviate, troppo sovente lasciate in tasca, troppo velocemente derubricate a simbolo di un periodo che si vorrebbe dimenticare. Quel periodo, però, è qui e stiamo vivendo in pieno la nuova ondata. Così come i vaccini possono offrire una importante misura di protezione interna, le mascherine sono responsabili di una fondamentale protezione esterna che tutela (vaccinati e non) da infezioni e trasmissioni di contagio. La sana abitudine della mascherina dovrà restare a lungo, soprattutto su mezzi pubblici e luoghi affollati in genere.

