Il Green Pass rafforzato servirà per lavorare?

Quando manca ormai una sola settimana all'introduzione ufficiale del Green Pass rafforzato, prevista per lunedì 6 dicembre, una domanda che si stanno ponendo in molti è se la nuova certificazione sarà necessaria per accedere ai luoghi di lavoro. La risposta giunge direttamente dal sito istituzionale, più precisamente dalla sezione FAQ, dove è specificato che No, sarà valido qualsiasi Green Pass compreso quello da test antigenico rapido o molecolare .

Al lavoro col Green Pass, anche quello “normale”

Coloro non immunizzati (dunque non vaccinati né guariti) potranno continuare a recarsi in ufficio o in azienda sottoponendosi ai tamponi (oltre 606.000 quelli eseguiti ieri) come fatto finora. La durata del documento così ottenuto non cambierà: 48 ore in caso di test antigenico rapido e 72 ore per quelli molecolari.

A distinguere le due tipologie di Green Pass sarà l'applicazione VerificaC19, grazie a un aggiornamento in arrivo entro i prossimi giorni. Le informazioni fin qui trapelate anticipano che la schermata principale mostrerà due opzioni, una delle quali da scegliere se il controllo dev'essere eseguito in un luogo o per un'attività che richiedono quello rafforzato ovvero spettacoli, eventi sportivi, ristorazione al chiuso, feste, discoteche e cerimonie pubbliche, anche in zona bianca. Le nuove restrizioni rimarranno in vigore fino al 15 gennaio 2022.

Stando al report del Governo, oggi l'84,46% della popolazione over 12 ha completato il ciclo vaccinale, mentre la somministrazione della dose addizionale/booster ha coinvolto oltre 5,9 milioni di italiani.