Guadagna il 4% sui tuoi risparmi con SelfyConto: fai crescere il tuo denaro

Se stai cercando un conto corrente di qualità che ti consenta di far crescere i tuoi risparmi tramite un tasso di interesse vantaggioso, ti suggeriamo di considerare SelfyConto di Mediolanum, che offre un tasso annuo lordo del 4%.

Questo conto corrente è privo di canone per i clienti di età massima di 30 anni e per tutti i clienti solo per il primo anno, e non prevede alcuna spesa per i prelievi effettuati in Europa tramite la carta di debito.

SelfyConto: il conto perfetto per te

SelfyConto è un conto corrente che offre una carta di debito gratuita MasterCard. Il conto permette prelievi gratuiti presso gli ATM in tutta Europa e le operazioni usuali come bonifici, addebiti utente, F23, F24, MAV e RAV sono anche gratuite.

La carta di debito può essere utilizzata per pagamenti contactless e attraverso portafogli digitali come Google Pay, Samsung Pay ed Apple Pay.

È disponibile in formato digitale e può essere gestita interamente dall’applicazione. È inclusa un’assicurazione multirischi per gli acquisti online o in negozio.

L’interfaccia operativa dell’applicazione permette di consultare in modo rapido il saldo dei fondi, nonché le transazioni effettuate con le carte prepagate, inclusi quelle di altre istituzioni bancarie che supportano il multicanale.

Il pagamento delle bollette domestiche avviene istantaneamente grazie alla lettura del codice QR: sarà sufficiente inquadrarlo con l’applicazione e il pagamento verrà effettuato.

Mediante l’accredito del tuo stipendio, potrai ottenere la maturazione dei depositi vincolati a sei mesi con un tasso annuo lordo del 4%. Hai anche la possibilità di vincolare anche una somma minima di 100€.

Apri il conto e di usufruisci subito dell’offerta promozionale. Devi accedere alla pagina dedicata tramite il link qui sotto, cliccare su “Apri SelfyConto” e seguire le istruzioni. A operazione completata, il conto sarà immediatamente disponibile per l’utilizzo.

