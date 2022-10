Guadagnare interessi sulle tue criptovalute inattive

Chi lascia le proprie criptovalute inattive, potrebbe perdere un’opportunità molto redditizia. Il suo capitale in criptovalute potrebbe guadagnare interessi, ma in che modo? Tramite un portafoglio che produce interessi. È possibile ottenere profitti passivi significativi nei mercati senza muovere un dito.

Dove è possibile farlo? Su Nexo, una piattaforma digital che offre servizi finanziari inerenti al settore delle criptovalute. Il sistema consente una rendita quotidiana sui propri depositi sia in euro che in criptovalute.

Criptovalute inattive: come guadagnare con Nexo

Anche se Nexo offre diversi servizi, quello che ci interessa in questa sede è un servizio particolarmente interessante per gli investitori: guadagnare interessi sulle criptovalute inattive.

Gli interessi che si possono ottenere se si mettono a rendita i propri risparmi sono vari e dipendono dal tipo di criptovaluta che viene prestata e dal livello in cui l’investitore si trova.

La proposta di Nexo è di quattro livelli. Man mano che l’investitore sale di livello, aumenta contemporaneamente la percentuale di interesse riconosciuta dalla piattaforma. I livelli sono Base, Silver, Gold e Platinum.

A livello Base, il prestito in criptovaluta o in denaro FIAT offre un rendimento del 4% a un tasso di interesse del 13,9%. In alternativa, i prestiti in stablecoin (ad esempio criptovalute agganciate al dollaro) offrono un rendimento dell’8% annuo.

Gli interessi maturano su base giornaliera. Ciò significa che, grazie alla capitalizzazione, il conto degli investitori cresce ogni giorno di più.

Tutto ciò è possibile registrandosi a Nexo. Per farlo, basta accedere qui e cliccare sul pulsante in altro a destra su “Registrazione”.

