Guarda Formula 1 e MotoGP in live streaming a 9,99€

Attiva NOW TV oggi stesso e a soli 9,99 euro al mese potrai vedere tutte le gare delle nuove stagioni di Formula 1 e MotoGP in diretta streaming esclusiva. Si tratta di un’offerta pazzesca disponibile solo per chi decide di mantenere attivo PASS SPORT minimo 12 mesi.

Si tratta di un’occasione da prendere al volo subito, senza esitazione. Infatti, grazie a PASS SPORT puoi vedere tutti i contenuti di Sky Sport in streaming risparmiando. Non perderti la UEFA Champions League, il campionato di Serie A TIM, il Rugby, i tornei di Tennis, il Basket con la NBA e tanto altro ancora.

Inoltre, hai accesso a tutte le dirette di Formula 1 e MotoGP. In sintesi, a soli 9,99 euro al mese, puoi goderti tutto lo sport offerto da Sky in esclusiva. Il vantaggio è che essendo in streaming puoi portare i tuoi contenuti preferiti sempre con te. Tutto questo a un prezzo davvero speciale.

Formula 1, MotoGP e tanto altro sport inclusi con NOW TV PASS SPORT

Con NOW TV PASS SPORT hai Formula 1, MotoGP e tantissimo altro sport a soli 9,99 euro al mese, con permanenza minima di 12 mesi. L’offerta quindi prevede un vincolo di durata minima iniziale di un anno, senza possibilità di disattivare nessun PASS prima della scadenza stabilita.

Con NOW TV hai anche film, serie TV e show in streaming. Devi solo attivare PASS CINEMA ENTERTAINMENT a soli 3 euro per il primo mese. Dal mese successivo il canone sarà di soli 14,98 euro al mese, senza vincoli. In pratica puoi disdire quando vuoi.

NOW TV anche dall’estero

Se viaggi molto e diverse volte ti trovi fuori dall’Italia, con il tuo abbonamento a NOW TV puoi vedere tutto senza problemi, anche Formula 1 e MotoGP se hai attivo PASS SPORT. Questo grazie al Regolamento sulla Portabilità Transfrontaliera che ti permette di portare in Europa tutti – o quasi – i programmi disponibili in Italia.

Così potrai accedere senza restrizioni geografiche all’app ufficiale di NOW TV con gli stessi dispositivi che utilizzi solitamente. Scegli il programma che desideri e inizia a guardarlo in streaming e senza costi aggiuntivi anche dai seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

