Guarda Lazio-Bologna su DAZN in offerta con il Black Friday

Lazio-Bologna: le anticipazioni, i pronostici

Il fischio del calcio d'inizio di Lazio-Bologna è programmato per le 20:45 di oggi, domenica 24 novembre 2024.

La Lazio è seconda in classifica con 25 punti, a una sola lunghezza dal Napoli capolista. Inoltre, i biancocelesti, quasi imbattuti, hanno ottenuto ben 10 vittorie nelle ultime 11 partite. Invece, il Bologna è settimo in classifica con 18 punti, arrivando però da 3 vittorie consecutive. Gli esperti prevedono una partita con pochi gol e una Lazio leggermente favorita, ma non escludono un pareggio.

Probabili formazioni

Vediamo ora le probabili formazioni di Lazio-Bologna scelte per la partita valida per la tredicesima giornata di Serie A Enilive 2024/25.

Lazio (4-3-3) : Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella, Vecino; Pedro, Castellanos, Zaccagni. All. Baroni.

: Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella, Vecino; Pedro, Castellanos, Zaccagni. All. Baroni. Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Casale, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Odgaard, Karlsson; Castro. All. Italiano.

In conclusione, questa partita rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre. La Lazio potrebbe riuscire a conquistare la vetta della classifica. Il Bologna avrebbe la possibilità di avvicinarsi in zona Champions.