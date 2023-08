Guarda tutta la Serie A TIM a un prezzo SPECIALE

Sabato 19 agosto 2023 inizia la nuova stagione di Serie A TIM 2023/24. Le prime partite in programma sono Frosinone-Napoli ed Empoli-Verona. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 18:30. A seguire, dalle 20:45 in poi, si gioca Genoa-Fiorentina e Inter-Monza. Sei pronto per goderti questo ricco campionato? Guarda tutti i match della stagione in diretta esclusiva streaming a un prezzo speciale! Abbonati subito a DAZN da soli 30,99 euro al mese.

In aggiunta hai accesso a tantissimi altri eventi sportivi molto importanti e seguiti da tutti gli appassionati. Stiamo parlando di Serie BKT, LaLiga EA Sports, basket italiano ed europeo di Eleven Sports, NFL, tennis, UFC, ciclismo e molto altro. In pratica si tratta di un palinsesto sempre ricco di appuntamenti. Ogni giorno puoi passarlo con i tuoi amici di DAZN e il miglior sport disponibile in streaming. E se perdi qualche programma lo ritrovi on demand pronto alla visione.

Serie A TIM in esclusiva su DAZN

La Serie A TIM 2023/24 è in esclusiva su DAZN con tutte le partite del campionato in diretta. Approfitta subito del prezzo speciale! Attiva il tuo abbonamento da soli 30,99 euro e non pensare più a nulla se non a cosa devi guardare oggi. Dal 19 agosto 2023 inizia il campionato italiano con 380 partite complessive in 38 giornate tra il 2023 e il 2024. Ognuna di queste verrà trasmessa su DAZN in live streaming.

Puoi scegliere tra due piani che differiscono solo in base a quanti dispositivi puoi registrare e attivare contemporaneamente e non sui contenuti trasmessi. Con DAZN STANDARD puoi registrare fino a 6 dispositivi e guardare in contemporanea su 1 rete internet domestica fino a un massimo di 2 dispositivi. Con DAZN PLUS, invece, puoi registrare fino a 7 dispositivi e guardare in contemporanea su 2 rete internet domestiche fino a un massimo di 2 dispositivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.