HDR intelligente su Windows 11: come funziona

Per anni i gamer su Windows si sono trovati davanti a un dilemma: attivare l’HDR per vedere film e serie TV con colori spettacolari, ma rovinare l’esperienza di gioco con tonalità sballate? Oppure disattivare l’HDR e rinunciare alla qualità visiva dei contenuti in streaming? Microsoft ha capito (finalmente) che costringere gli utenti a scegliere tra queste due opzioni era una pessima idea.

Windows 11 risolve l’incubo HDR: colori perfetti per giochi e streaming

Con l’aggiornamento KB5058499 di Windows 11, Microsoft introduce una funzione che molti aspettavano da tempo: la possibilità di attivare l’HDR per lo streaming video anche quando è disabilitato per tutto il resto. È come avere due interruttori separati invece di uno solo che controlla tutto.

La nuova opzione appare nelle impostazioni display e permette di personalizzare l’esperienza HDR in base al tipo di contenuto. Così, se si vuole guardare un film su Prime Video, l’HDR sarà attivo, e quando si lancia Call of Duty, l’HDR si disattiva da solo, per avere colori più precisi e tempi di risposta migliori.

Il Dolby Vision diventa indipendente

Per chi possiede monitor compatibili, arriva una novità interessante. Dolby Vision si sgancia dall’HDR standard. Se prima erano una coppia inseparabile, ora funzionano come interruttori indipendenti. Questa libertà di scelta cambia tutto. Magari si preferisce Dolby Vision per i film Marvel, ma HDR10 standard per i documentari. O forse un gioco rende meglio con una tecnologia piuttosto che l’altra. Invece di accontentarsi di un’impostazione universale che non soddisfa mai del tutto, ora si può scegliere la combinazione perfetta per ogni situazione.

Windows diventa più intelligente (anche sui PC non Qualcomm)

Con il nuovo aggiornamento, Microsoft migliora sensibilmente l’esperienza utente dei Copilot+ PC. La funzione Windows Search ora capisce meglio cosa si sta cercando, anche se non si usano parole precise. Ad esempio, si può digitare “cambia sfondo” o “come attivare il Bluetooth“, e il sistema porterà direttamente nelle impostazioni giuste, senza bisogno di frugare nei menu. Il lettore di schermo Narrator ora può generare descrizioni dettagliate delle immagini usando l’intelligenza artificiale.

Altre novità dell’aggiornamento di Windows

Click to Do smette di essere un'esclusiva Qualcomm e sbarca anche sui processori AMD e Intel. Si può selezionare del testo e chiedere di riassumerlo, trasformarlo in elenco puntato o riscriverlo in tono più formale o casuale.