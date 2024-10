Hinton loda Sutskever per aver licenziato Altman di OpenAI

Geoffrey Hinton, recentemente insignito del premio Nobel per il suo lavoro pioneristico nel campo dell’intelligenza artificiale, ha espresso orgoglio per le azioni di uno dei suoi ex studenti, Ilya Sutskever, in relazione al licenziamento di Sam Altman da OpenAI. Durante il suo discorso di accettazione del premio, Hinton ha riconosciuto il contributo dei suoi studenti, definendoli “molto più intelligenti” di lui e capaci di “far funzionare le cose“.

Il ruolo di Ilya Sutskever nell’allontanamento di Altman da OpenAI

In particolare, Hinton ha fatto riferimento a Ilya Sutskever, co-fondatore ed ex Chief Scientist di OpenAI, che avrebbe guidato il consiglio di amministrazione nella decisione di allontanare Altman dalla sua posizione di CEO a novembre 2023. Sutskever stesso avrebbe comunicato la notizia ad Altman tramite una videochiamata, anche se successivamente si sarebbe pentito per averlo fatto.

Inizialmente Sutskever, che aveva supervisionato lo sviluppo di GPT-4 ricoprendo il ruolo di direttore della ricerca di OpenAI, aveva appoggiato la decisione del precedente consiglio di amministrazione di licenziare Altman. Poi è ritornato sui suoi passi, ma a distanza di poco tempo ha misteriosamente tirato i remi in barca e ha salutato l’azienda per concentrarsi su un nuovo progetto personale, di cui tuttavia ancora non si sa nulla.

La posizione di Hinton sulla sicurezza dell’AI

L’apparente celebrazione di Hinton per il licenziamento di Altman sembra essere legata alla sua posizione riguardo alla sicurezza dell’intelligenza artificiale. Il professore è noto per essere un convinto sostenitore della necessità di sviluppare l’AI in modo responsabile e sicuro, e potrebbe aver visto l’allontanamento di Altman come un passo in questa direzione.

Le conseguenze del licenziamento di Altman

Tuttavia, la vittoria è durata ben poco… Dopo il licenziamento, infatti, Altman è ritornato alla carica. Oggi sembra ha rafforzato il suo controllo su OpenAI e potrebbe addirittura essere in procinto di ottenere una partecipazione azionaria nella società.

Questo sviluppo mette in dubbio l’effettiva portata della “vittoria” celebrata da Hinton e solleva interrogativi sul futuro dell’azienda e sulla direzione che prenderà nello sviluppo dell’intelligenza artificiale.