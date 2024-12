Ho.Mobile: 200GB a soli 9,99€ al mese, l'offerta 5G che non puoi perdere

Sei alla ricerca di un’offerta telefonica che unisca convenienza e grandi volumi di dati? Ho.Mobile ha pensato a te con una promozione imbattibile: 200GB in rete 5G a soli 9,99€ al mese. Con questa offerta, puoi navigare, guardare video in streaming, utilizzare i social e lavorare online senza limiti, grazie alla velocità e stabilità della rete 5G. Una soluzione perfetta per chi cerca il massimo della connettività al miglior prezzo.

I dettagli dell’offerta Ho.Mobile

L’offerta 200GB a 9,99€ al mese di Ho.Mobile include una vasta gamma di servizi pensati per garantire una navigazione fluida e senza preoccupazioni:

200GB in 5G : sfrutta al massimo la rete di nuova generazione per una velocità straordinaria e una connessione stabile;

: sfrutta al massimo la rete di nuova generazione per una velocità straordinaria e una connessione stabile; Minuti e SMS illimitati : chiama e invia messaggi senza limiti verso tutti i numeri in Italia;

: chiama e invia messaggi senza limiti verso tutti i numeri in Italia; Hotspot incluso : utilizza i tuoi giga per condividere la connessione con altri dispositivi;

: utilizza i tuoi giga per condividere la connessione con altri dispositivi; Senza costi nascosti: garantisce la massima trasparenza, senza sorprese sulla tua bolletta.

L’attivazione ha un costo una tantum di 9,99€, che include la SIM e l’avvio del servizio. Per approfittare di questa offerta, è necessaria la portabilità da un altro operatore (esclusi Vodafone, Kena e Very Mobile).

Passare a Ho.Mobile e attivare la promozione è semplice. Basta andare sul sito ufficiale di Ho.Mobile e selezionare l’offerta da 200GB, segui la procedura per richiedere la portabilità del tuo numero e ricevere la nuova SIM. Dopodiché, è possibile iniziare a navigare in 5G. La promo è disponibile anche senza portabilità.