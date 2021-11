HostGator: attivi sconti fino 75% su piani hosting

C’è chi la chiama “Black Week”, chi invece “Cyber Week”, ma il succo è lo stesso: in rete sono disponibili tantissimi sconti su una vastissima gamma di servizi e prodotti. Nel caso dell’hosting di siti Web, noi di Punto Informatico abbiamo già segnalato, ade esempio, la Keliweb Black Week con sconti fino al 50%. Oggi, però, dedicheremo spazio alla HostGator Cyber Week con tagli fino al 75% su piani di hosting condiviso, per prezzi che partono da 1,74 Dollari al mese!

Tutti i piani hosting HostGator in offerta

HostGator è presente da 18 anni sul mercato di hosting e soluzioni web e non ha mai deluso i suoi clienti, sebbene rimangano certi limiti. Durante la nostra prova di HostGator, infatti, abbiamo potuto accertarci dell’assenza di piani gestiti per altri CMS oltre WordPress. Ciò significa che non si tratta di un servizio hosting adatto a CMS come PrestaShop, Joomla, Magento o altri.

Chiarito questo punto dettaglio, notiamo che tutte le soluzioni offerte consentono di aprire un numero illimitato di e-mail a seconda delle proprie necessità. L’uptime garantito, inoltre, è del 99,9% e non mancano i certificati gratuiti SSL. Altro punto a loro favore è la disponibilità del supporto tecnico tramite live chat ogni giorno della settimana, 24 ore su 24.

Ma quali sono, dunque, i piani a disposizione dei clienti?

Hatchling è un abbonamento disponibile a 1,74 Dollari al mese ed è pensato per coloro che necessitano di soltanto un sito web. L’installazione di WordPress è semplificata, come anche la personalizzazione delle app disponibili. L’archiviazione web è illimitata e anche la larghezza di banda. Insomma, si tratta di un’offerta “intro” ideale a chi non ha particolari necessità;

Baby è il secondo piano firmato RapidGator e aggiunge nel pacchetto la gestione illimitata di siti web. Si mantiene l'assenza di limiti per larghezza di banda, e-mail e storage web. Cambia invece il prezzo, che cala a 2,49 Dollari al mese;

Business è l'ultimo piano e possiede le stesse caratteristiche del precedente, eccetto per l'aggiunta di strumenti SEO gratuiti, IP dedicato e upgrade da SSL a Positive SSL. Il prezzo? 3,74 Dollari al mese.

Se siete dunque a caccia di un servizio hosting affidabile ed economico, HostGator farà al caso vostro.