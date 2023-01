Hosting con dominio gratuito incluso? Ecco quale servizio scegliere

La scelta di un dominio, per quanto concerne un sito in fase di progettazione, va di pari passo con quella di un hosting adeguato.

Molte piattaforme, tra le altre cose, sono in grado di fornire con un piano anche un dominio gratuito incluso: tutto ciò risulta non solo vantaggioso a livello economico ma anche pratico.

Optare per un acquisto separato, attraverso diversi provider, può infatti comportare uno spostamento con relativi costi e tempistiche. I pacchetti hosting Web proposti da Keliweb, di contro, offrono il massimo di praticità e qualità.

Questa piattaforma, attiva ormai da svariati anni, rappresenta uno dei principali punti di riferimento per l’intero settore. Ovviamente, il dominio gratuito e solo uno dei tanti vantaggi che Keliweb offre ai propri clienti.

Dominio gratuito incluso? Un bel vantaggio in fase di scelta dell’hosting

Uno dei punti di forza legati ai piani di Keliweb è la loro adattabilità ai vari contesti.

Questi si propongono tanto ideali per i proprietari di e-Commerce con grande esperienza online, quanto per chi vuole aprire il proprio primo sito Web personale.

Il piano per i neofiti del settore, ovvero KeliUser, propone:

5 GB SSD di spazio Web

10 caselle di posta elettronica

un database

il certificato SSL e HTTP/2

un site builder integrato

il pannello DirectAdmin

un sistema di backup avanzato

e tante altre caratteristiche interessanti.

Questo, con il dominio gratuito incluso, viene a costare solo 26,90 euro (più IVA) all’anno.

Per gli utenti avanzati poi, non mancano sottoscrizioni che offrono servizi maggiori. KeliPRO, per esempio, raddoppia lo spazio su SSD a disposizione (10 GB), portando a 50 le caselle e-mail disponibili e offrendo 5 database.

Non mancano soluzioni apposite per i CMS più diffusi sul mercato, come WordPress, oltre a piani per gestire più siti in contemporanea.

Di fatto, Keliweb offre un’ampia gamma di soluzioni capaci di adattarsi a qualunque contesto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.