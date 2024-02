Hosting Linux o Windows: scegli il piano più adatto a te

Serverplan ti offre le migliori soluzioni di Hosting Linux e Windows più adatte a te. Scegli tra quelle disponibili a prezzi speciali! Grazie a questa opportunità fai davvero tutto quello che ti serve risparmiando non solo denaro, ma anche tempo. Ricordati che essere sempre online oggigiorno è indispensabile e fondamentale per il successo.

Scegli il servizio che garantisce i migliori servizi. Non perderti in un bicchiere d’acqua. Scopri tutte le offerte a tua completa disposizione per Hosting Linux Condiviso o Windows. Scegliere quella che fa al caso tuo è molto semplice e veloce. Dai un’occhiata a ognuna delle promozioni oggi disponibili con tutte le funzionalità incluse e il relativo prezzo di listino già scontato.

Hosting Linux o Windows: la scelta perfetta per essere sempre online

Vediamo subito le soluzioni disponibili con Serverplan per Hosting Linux Condiviso con dischi SSD NVMe, dominio e certificato SSL inclusi:

STARTERKIT a soli 26 euro + IVA all’anno: 1 dominio gratis per sempre; 5GB di spazio SSD NVMe; 5 account email; traffico illimitato; 1 db Mysql su SSD NVMe; pannello di controllo cPanel; backup giornaliero automatico; certificato SSL Let’s Encrypt; Bitninja e anti malware; migrazione autonoma;

a soli 26 euro + IVA all’anno: STARTUP a soli 76 euro + IVA all’anno: 1 dominio gratis per sempre; 20GB di spazio SSD NVMe; 50 account email; traffico illimitato e accesso SSH; 20 db Mysql su SSD NVMe; pannello di controllo cPanel e EasyAPP; backup giornaliero automatico; certificato SSL Let’s Encrypt; Bitninja e anti malware; migrazione autonoma;

a soli 76 euro + IVA all’anno: ENTERPRISE a soli 142 euro + IVA all’anno: 1 dominio gratis per sempre; 100GB di spazio SSD NVMe; 100 account email; traffico illimitato e accesso SSH; 100 db Mysql su SSD NVMe; pannello di controllo cPanel e EasyAPP; backup giornaliero automatico; certificato SSL Let’s Encrypt; Bitninja e anti malware; migrazione autonoma;

a soli 142 euro + IVA all’anno: ENTERPRISE PLUS a soli 230 euro + IVA all’anno: 1 dominio gratis per sempre; 200GB di spazio SSD NVMe; 100 account email; traffico illimitato e accesso SSH; 50 db Mysql su SSD NVMe; pannello di controllo cPanel e EasyAPP; backup giornaliero automatico; certificato SSL Let’s Encrypt; Bitninja e anti malware; migrazione autonoma; risorse dedicate.

a soli 230 euro + IVA all’anno:

Passiamo ora alle soluzioni disponibili con Serverplan per Hosting Windows con dischi SSD NVMe:

STARTERKIT a soli 26 euro + IVA all’anno: 1 dominio gratis per sempre; 5GB di spazio SSD NVMe; 5 account email; traffico illimitato; 1 db Mysql su SSD NVMe; backup giornaliero automatico; certificato SSL Let’s Encrypt;

a soli 26 euro + IVA all’anno: STARTUP a soli 76 euro + IVA all’anno: 1 dominio gratis per sempre; 20GB di spazio SSD NVMe; 50 account email; traffico illimitato e accesso SSH; 20 db Mysql su SSD NVMe; backup giornaliero automatico; certificato SSL Let’s Encrypt;

a soli 76 euro + IVA all’anno: ENTERPRISE a soli 142 euro + IVA all’anno: 1 dominio gratis per sempre; 100GB di spazio SSD NVMe; 100 account email; traffico illimitato e accesso SSH; 100 db Mysql su SSD NVMe; backup giornaliero automatico; certificato SSL Let’s Encrypt.

a soli 142 euro + IVA all’anno:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.