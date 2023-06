Hosting reseller economico e di qualità? Punta tutto su Serverplan

Esplorare il regno dell’hosting reseller multidominio è un gioco da ragazzi, in quanto non richiede una conoscenza specialistica della gestione del server o complicate configurazioni.

Con un solo clic, puoi diventare un fornitore di servizi di web hosting e guadagnare una commissione dalle tariffe di hosting pagate dai tuoi clienti.

Serverplan è uno dei fornitori più importanti sul mercato, offrendo tre piani per rivenditori con opzioni di prezzo altamente competitive.

Questi piani, disponibili sia per Linux che per Windows, partono da un minimo di 25 euro al mese.

Da oggi hosting reseller multidominio Serverplan a prezzo TOP

Per le web agency che cercano un approccio semplice e meticoloso alla gestione del sito web, il piano hosting reseller multidominio di Serverplan è la soluzione ottimale.

Questo piano offre la comodità di un unico pannello di controllo, consentendo una gestione efficiente e personalizzata di tutti i domini.

Per coloro che gestiscono solo un numero limitato di siti Web, il piano Reseller Basic è una scelta appropriata.

Per coloro che richiedono maggiori risorse e potenza, l’aggiornamento a un piano Plus o Pro è facilmente realizzabile senza il rischio di tempi di inattività. Tuttavia, cosa è incluso esattamente in questi piani?

Sistemi di backup su storage esterni, storage SSD enterprise per prestazioni strabilianti, cPanel e WHM, migrazione gratuita, attivazione immediata, Let’s Encrypt, un certificato SSL gratuito, Multi PHP, BitNinja e antimalware e antispam.

Inoltre, vale la pena notare che Serverplan utilizza esclusivamente server che si trovano in Italia. I loro piani, che soddisfano sia i sistemi operativi Linux che Windows, hanno un prezzo accessibile.

Il piano Basic parte da soli 25 euro al mese, mentre i piani Plus e Pro costano rispettivamente 39 e 53 euro al mese. È importante notare che tutti i prezzi indicati sono canoni mensili ed esenti di IVA.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.