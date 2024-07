Hosting WordPress di Hostinger: lo sconto arriva fino al 75%

Se sei alla ricerca di una soluzione per il tuo blog o il tuo nuovo sito web, l’Hosting WordPress di Hostinger potrebbe essere ciò che fa per te.

Hostinger, uno dei provider migliori nel mondo dell’hosting in Italia, lancia una nuova offerta. Parliamo dello sconto fino 75% su prezzi di listino. Con un costo di partenza di soli 2,99 euro al mese, più due mesi gratis, è davvero un affare da prendere al volo.

Se ti abboni, ti porti a casa un pacchetto di funzionalità davvero unico. Tra queste, ci sono servizi di dominio e migrazione gratuiti, un turbo nella pubblicazione dei contenuti grazie all’intelligenza artificiale e l’assistenza clienti attiva 24/7 sempre pronta a darti supporto.

Le funzionalità del piano Hosting WordPress di Hostinger

Lo sconto del 75% si applica sul piano Premium di Hostinger, perfetto per gli appassionati di blog e per chi desidera iniziare un nuovo progetto web. Questo sconto si applica sull’abbonamento di quattro anni. Quindi, un investimento a lungo termine che ti farà risparmiare nel tempo.

Con il piano Premium, puoi gestire fino a 100 siti web, avere 25.000 visite mensili e traffico illimitato. Aggiungici la migrazione del sito gratis, il dominio gratuito, email a costo zero, backup settimanali e il certificato SSL illimitato.

Anche il piano più economico comprende aggiornamenti automatici di WordPress, template predefiniti gratuiti e il famoso sistema LiteSpeed Cache per una velocità strabiliante. Questo aspetto, come sa chiunque si intenda di gestione siti web, è fondamentale per avere successo nel frenetico mondo online.

Insomma, con la nuova offerta attuale sul sito ufficiale di Hostinger, il piano Premium per l’Hosting WordPress costa adesso 2,99 euro al mese per quattro anni, invece dei soliti 5,99 euro. Se proprio non sei convinto, hai sempre la possibilità di richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dall’acquisto. Ma permettici una previsione: non lo farai mai!