Hosting WordPress Gestito: con Aruba risparmi eccome

L’estate non è solo il momento ideale per la tintarella, ma anche per saltare nei nuovi progetti con il piede giusto. Quale miglior progetto se non l’apertura di un nuovo sito web? Sia che tu stia pensando a un’elegante vetrina personale, che a un e-commerce o un portale di notizie, hai bisogno di un hosting affidabile, economico e facile da gestire. Entra in scena l’offerta di Aruba con il suo piano Hosting WordPress Gestito, disponibile a soli 19,90 euro per il primo anno. Con WordPress preinstallato e aggiornamenti automatici inclusi, il tuo sito sarà operativo in un battibaleno, grazie anche all’aiuto dell’intelligenza artificiale.

Hosting WordPress Gestito: ecco la soluzione economica e performante

Il vero gioiello del piano di Aruba è l’AI Assistant. Anche se il computer più evoluto che hai usato prima è stato un’etichettatrice degli anni ’90, non temere. Con questo assistente basato sull’intelligenza artificiale, persino un novizio potrà creare un sito dall’aspetto professionale in tempi ridottissimi. Inoltre, WordPress è già preinstallato con aggiornamenti e backup automatici, quindi, non perderai tempo a configurare nulla.

Il pacchetto include il servizio HiSpeed Cache, che ti permetterà di avere un sito più veloce della concorrenza. Non più attese infinite per aprire una pagina, perché il tuo sito volerà come la Ferrari sulla pista di Monza. Siccome Google ama la velocità, un sito che si carica rapidamente non solo migliora l’esperienza utente, ma aumenta anche il tasso di conversione e il ranking sui motori di ricerca. Traduzione? Più visitatori, più successo, più gloria!

Con il piano hosting WordPress Gestito di Aruba, puoi avere tutto questo a soli 19,90 euro per il primo anno, invece degli abituali 79 euro. Non lasciarti scappare l’occasione di creare il tuo sito ideale risparmiando.