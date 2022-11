Hostinger: l'offerta del Black Friday con hosting da 2,49 euro al mese

Per chi è alla ricerca di un nuovo hosting o, più semplicemente, di una piattaforma adatta a sviluppare un nuovo progetto online sono in arrivo ottime notizie.

Hostinger, noto provider che si occupa di hosting Web, ha infatti in serbo un’offerta legata al Black Friday molto interessante. La promozione infatti prevede una serie di sconti sui vari piani disponibili che, in alcuni casi, raggiungono l’80%.

Le sottoscrizioni di cui stiamo parlando si adattano a qualunque necessità, spaziando da chi vuole avviare un primo progetto e non ha particolari conoscenze fino a chi lavora nel settore E-commerce, e necessita di un hosting in grado di offrire adeguate garanzie.

A livello pratico dunque, Hostinger offre opzioni a partire da 2,49 euro al mese: un costo che, vista la qualità proposta, risulta davvero contenuto.

Hosting da 2,49 euro e non solo: la proposta di Hostinger si adatta a qualunque necessità

Il provider di cui stiamo parlando è attivo nel settore dall’ormai lontano 2004, avendo raccolto svariati apprezzamenti da parte di clienti e addetti ai lavori.

In questo ambito infatti, esso offre con i suoi piani svariati vantaggi. Al di là della sicurezza e della solidità (caratteristiche imprescindibili per un hosting che si rispetti), tutti gli abbonamenti vanno a “vestire” alla perfezione determinate tipologie di webmaster.

Tra i singoli piani sottoposti ad abbonamento possiamo citare Single Web Hosting, la soluzione ideale per i principianti. Questo include:

1 Sito web ;

; 50 GB di Memoria SSD ;

; 1 Account Email ;

; SSL Gratuito Illimitato ;

; 100GB di traffico ;

; WordPress Gestito ;

; Accelerazione WordPress ;

; Costruttore di siti web ;

; 2 Database ;

; Accesso GIT.

Di fatto, tutto ciò che serve per progetti Web con volumi mensili uguali a inferiori a 10.000 visite.

E il prezzo? Grazie allo sconto dell’80% è possibile ottenere Premium Web Hosting per soli 2,49 euro al mese.

Per chi invece vuole optare per un hosting specifico per WordPress, il consiglio è di virare su Premium Web Hosting, la soluzione più apprezzata tra le tante proposte dal famoso provider.

Si parla infatti di 100 GB di spazio SSD su cui è possibile installare fino a 100 siti. A ciò va aggiunto il dominio gratuito incluso, uno strumento di staging WordPress e tutto ciò che serve per gestire un traffico complessivo di circa 25.000 visite mensili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.