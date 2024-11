Hostinger: per il Black Friday hosting con WordPress a meno di 2€/mese

Hostinger propone una promozione eccezionale in occasione del Black Friday, offrendo sconti fino all’85% sui suoi piani di hosting WordPress. Questa offerta è una delle migliori per chi desidera avviare o migliorare il proprio sito web, con prezzi che partono da soli 1,95€ al mese. Grazie a Hostinger, è possibile accedere a un pacchetto completo che include strumenti avanzati, prestazioni elevate e una serie di servizi gratuiti, come il dominio e la migrazione del sito. Questa combinazione rende l’offerta un’opzione ideale sia per principianti che per utenti esperti, che cercano affidabilità e convenienza.

Il Black Friday di Hostinger è tanta roba

Tra le opzioni disponibili, Hostinger propone diverse soluzioni per soddisfare le esigenze di ogni utente. Il piano Premium, perfetto per chi gestisce siti personali, include 100 GB di memoria SSD e offre dominio e migrazione gratuiti, oltre a traffico illimitato.

Chi necessita di maggiore capacità può scegliere il piano Business, pensato per aziende e siti in crescita, che fornisce 200 GB di memoria NVME, backup giornalieri e supporto per un numero maggiore di visite. Per coloro che cercano prestazioni ancora più elevate, il piano Cloud Startup combina 200 GB di memoria NVME con la possibilità di gestire fino a 300 siti web. Questi piani garantiscono soluzioni scalabili per tutte le fasi del progetto online.

L’offerta di Hostinger include numerosi vantaggi che migliorano la gestione e la sicurezza del tuo sito. Grazie al dominio gratuito, è possibile presentare un’immagine professionale, mentre l’SSL incluso protegge le connessioni e rassicura i visitatori. I backup automatici garantiscono la sicurezza dei dati, mentre il supporto tecnico, attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, assicura assistenza immediata per qualsiasi problema.

La tecnologia LiteSpeed, integrata in tutti i piani, e la CDN gratuita migliorano significativamente le prestazioni, riducendo i tempi di caricamento e ottimizzando la SEO. Inoltre, Hostinger offre strumenti AI specifici per WordPress, che aiutano a creare contenuti e a gestire il sito con semplicità.

Visita il sito ufficiale di Hostinger per scoprire tutti i dettagli e approfitta delle offerte limitate nel tempo, ideali per dare una spinta al tuo progetto online con una soluzione completa e affidabile.