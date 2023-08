Hostinger rivoluziona il tuo business online: 75% di sconto sui piani

Un hosting di qualità è la chiave le porte del mondo al tuo business. Sì, perché soltanto scegliendo i migliori provider avrai l’opportunità di attirare clienti da ogni angolo del pianeta senza che vi siano problemi o rallentamenti. Tra i tanti servizi disponibili in rete, certamente quello offerto da Hostinger si distingue dalla concorrenza: non tanto per il prezzo davvero economico – potrai, infatti, risparmiare il 75% di sconto sul piano Business grazie alla promozione in corso – ma anche per le risorse e gli strumenti di qualità che fornisce.

Dominio gratuito, backup giornalieri e altro

Parliamo di questi strumenti, il cui obiettivo è proprio ottimizzare le prestazioni del tuo sito web oltre che garantire la sicurezza dei dati, tuoi e di chi ti visita. Nello specifico del piano Business, che è stato pensato e studiato da Hostinger per le piccole e medie imprese, le funzionalità sono davvero avanzate.

Il prezzo è di soli 3,99 euro al mese (a cui si aggiungono tre mesi gratuiti offerti dalla piattaforma), che include, tra gli altri: lrestazioni incrementate (fino a 5x), 100 siti web, 200 GB di memoria SSD, SSL gratuito illimitato, oltre a un dominio gratis e larghezza di banda illimitata, database illimitati, backup giornalieri e protezione Cloudflare. Se utilizzi WordPress, sappi che con Hostinger è gestito e potrai anche sfruttare lo strumento Staging per testare nuove modifiche senza intaccare il tuo sito online.

Questa è soltanto una piccola parte di quanto il piano Business ha da offrire: se sei una piccola o media impresa e hai intenzione di sbancare sul mondo del web, non puoi rinunciare a un web hosting di qualità come Hostinger. Grazie alla promozione in corso, il prezzo è scontato del 75%, pari a soli 3,99 euro al mese. In più, tre mesi sono offerti dal provider, che sarà sempre disponibile con un team di esperti 24/7.

