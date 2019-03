HP Italy e Confindustria per il Piano Impresa

Promuovere la Digital Transformation attraverso attività di formazione dedicate, con l’obiettivo di divulgare la conoscenza nell’ambito dell’Additive Manufacturing tra le aziende che compongono il tessuto del sistema produttivo nel nostro paese. È questo l’obiettivo della collaborazione che lega HP Italy e Confindustria, destinata alle imprese che fanno parte del manifatturiero.

HP Italy con Confindustria

Un progetto che rientra a pieno titolo tra le iniziative legate al Piano Impresa 4.0 (ex Industria 4.0), programma messo in campo e sostenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico con la finalità dichiarata di guidare le realtà imprenditoriali nostrane verso le opportunità di quella che viene definita la Quarta Rivoluzione Industriale.

Le iniziative messe in campo coinvolgeranno in modo diretto la rete di Digital Innovation Hub di Confindustria che già opera con lo scopo di sensibilizzare professionisti e business sul tema del digitale, stimolando la domanda di innovazione. Così Tino Canegrati, Amministratore Delegato di HP Italy, commenta la stretta di mano.

HP lavora e collabora da tempo con imprese e istituzioni italiane per rendere concreto il progetto di trasformazione digitale in atto, attraverso soluzioni e prodotti innovativi che permettano alle aziende di affrontare al meglio le sfide competitive del futuro. L’intesa siglata con Confindustria ci consentirà di mettere a disposizione la nostra esperienza e i nostri contenuti in ambito tecnologico per contribuire allo sviluppo di nuove competenze, indispensabili nello scenario di Additive Manufacturing e in un mercato del lavoro sempre più digitalizzato.

La partnership siglata ha una durata prevista biennale. HP Italy, da parte sua, si impegna a realizzare 40 incontri ogni anno indirizzati alle imprese, in collaborazione con i già citati Digital Innovation Hub e con il coordinamento di Confindustria. Momenti di approfondimento sui temi di Additive Manufacturing, design, progettazione CAD in tre dimensioni e molto altro ancora.

Focus sulla stampa 3D

La stampa 3D, dunque, sarà centrale. Un ecosistema di soluzioni e prodotti sempre più evoluti destinati all’industria (e non solo), capaci di ottimizzare i costi e ridurre i tempi in fasi cruciali come quella legata alla prototipazione. In questo territorio HP offre, tra le altre cose, macchinari in grado di creare oggetti in metallo come la neonata Metal Jet già impiegata da realtà del calibro di Volkswagen, Wilo, Okay Industries e Primo Medical Group.