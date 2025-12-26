Huawei MatePad 11.5 (2026): studio e intrattenimento

Insieme agli smartphone della serie nova 15, Huawei ha annunciato il tablet MatePad 11.5 (2026), ovvero una versione aggiornata del modello 2025. Il produttore cinese evidenzia le sue caratteristiche adatte a studio e intrattenimento, ma è adatto per qualsiasi uso. Dovrebbe arrivare in Italia, come il suo predecessore.

Huawei MatePad 11.5 (2026): specifiche complete

Il nuovo Huawei MatePad 11.5 (2026) ha un telaio in alluminio e uno schermo IPS da 11,5 pollici con risoluzione 2456×1600 pixel e refresh rate adattativo (60, 90 e 120 Hz). Il produttore cinese offre anche una versione con rivestimento ottico che riduce i riflessi della luce fino al 60%. Dimensioni e peso sono 262,6×177,5×6,1 millimetri e 515 grammi, rispettivamente.

Queste sono le altre specifiche: processore Kirin T82/T82B, 8/12 GB di RAM, 128/256 GB di storage, fotocamera posteriore da 13 megapixel, fotocamera frontale da 8 megapixel, connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, quattro altoparlanti, due microfoni, porta USB Type-C e batteria da 10.100 mAh con ricarica rapida da 40 Watt che offre un’autonomia fino a 14 ore (riproduzione video).

Il sistema operativo è HarmonyOS 5.1. Il tablet è disponibile in quattro colorazioni (Feather Sand Purple, Frost Silver, Island Blue e Deep Space Gray) dal 25 dicembre. Ci sono diverse funzionalità di produttività, incluse quelle che sfruttano l’intelligenza artificiale. Gli accessori sono la stilo M-Pencil e la Smart Keyboard (da acquistare separatamente).

Confrontando le specifiche non sembrano esserci novità rispetto al modello 2025, ad eccezione della versione del sistema operativo. Non è noto se il tablet arriverà in Europa (e quindi in Italia) con HarmonyOS 5.1. A partire dalla versione 5.0 non è più possibile installare le app Android.