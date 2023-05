Huawei P60 Pro ha la fotocamera migliore al mondo: lo conferma DXOMARK

Ancora una volta il team di DXOMARK sconvolge il mercato smartphone con le sue analisi avanzate dei display e comparti fotocamera dei dispositivi mobili in arrivo nei negozi. Dopo avere determinato, lo scorso ottobre, che lo schermo di iPhone 14 Pro è il migliore al mondo, la classifica ufficiale per il segmento imaging vede un nuovo numero uno: si tratta di Huawei P60 Pro, che con 156 punti supera OPPO Find X6 Pro e Honor Magic5 Pro, superando agilmente anche i tanto blasonati Google Pixel 7 Pro e iPhone 14 Pro Max.

Huawei P60 Pro premiato da DXOMARK

Il verdetto è più che chiaro, come potete vedere dall’immagine sottostante: il nuovo Huawei P60 Pro lanciato sul mercato italiano giusto ieri, 9 maggio 2023, ottiene 159 punti nella categoria Photo primeggiando per Esposizione, Colore e Autofocus, avvicinandosi poi al punteggio massimo per Texture, Rumore e Artefatti. Tra i grandi vantaggi figurano il range dinamico per le foto a paesaggi o ritratti, con un ottimo contrasto in qualsiasi condizione di luce e ambiente, che si tratti di interni o esterni.

L’autofocus è rapido e preciso, mentre i colori sono vivaci sia nelle fotografie che nei video. La profondità di campo permette di catturare ogni soggetto su qualsiasi piano in maniera efficace, e il livello di dettaglio è tanto elevato quanto è basso il rumore negli scatti e nelle riprese. Peccato, però, per alcuni dettagli poco naturali nella renderizzazione di fotografie in condizioni particolarmente difficili, e per i toni della pelle in condizioni di scarsa luminosità.

Huawei P60 Pro primeggia poi per Bokeh, Zoom Tele e Grandangolare, oltre che nella stabilizzazione dei video. Per poco non raggiunge il primo posto anche nell’Esposizione e nei Colori dei filmati, mentre altre caratteristiche notano più criticità, a partire dagli artefatti.

Nell’insieme, però, Huawei P60 Pro risulta il telefono numero uno al mondo lato fotocamera e difficilmente potrà essere superato da altri dispositivi nei prossimi mesi, salvo qualche sorpresa da parte dei diretti rivali.