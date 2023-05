HYPE, attiva il tuo nuovo conto a zero spese

Sei alla ricerca di un conto senza canone e inutili spese per poter pagare e gestire tutte le tue spese quotidiane? HYPE è il conto che ti consente di gestire in totale autonomia acquisti in negozio e online a canone zero.

Con il conto HYPE è possibile gestire pagamenti online, scambio di denaro e controllo delle spese semplicemente tramite smartphone. Con l’app HYPE scegli tu: paghi, risparmi, investi e tieni sotto controllo tutti i tuoi conti.

Come funziona?

Con il conto HYPE avrai una carta virtuale tutta tua, disponibile direttamente in app. Avere una carta virtuale semplificherà molte delle classiche e noiose procedure ma senza nessun rischio: grazie ad un apposito sistema di crittografia puoi utilizzarla per pagare online, o in negozio, in totale sicurezza.

Con una carta virtuale temi di non riuscire a tenere sotto controllo le tue spese? Nessun problema, l’app del conto HYPE riconosce la tipologia di spesa effettuata collocandola nella giusta categoria, aiutandoti a capire in che modo hai speso i tuoi soldi e a organizzare anche i tuoi risparmi. Preparati a tenere tutto sotto controllo con una vera e propria cabina di controllo del tuo denaro grazie al quale saprai sempre dove e come spendi ma, soprattutto, quanto potrai risparmiare. Tuttavia, se hai più conti a tuo nome, puoi controllare i movimenti che effettui da qualsiasi banca, collegando tutti i conti con HYPE.

Che aspetti? Metti alla prova il conto HYPE!

Registrati online in pochi minuti

Avrai il conto attivo in pochi giorni

Carta virtuale in app subito disponibile

Con il conto HYPE a canone zero pagare e gestire le tue spese sarà pieno di vantaggi: oltre a gestire le spese e i pagamenti con la carta virtuale tramite app, infatti, puoi prelevare gratis fino a 250 euro al mese da ogni sportello, ricaricare il tuo conto fino a 15.000 euro all’anno e ottenere fino al 10% di cashback dai tuoi acquisti online.

Se scegli subito HYPE, hai anche un bonus di 5€ inserendo il codice promozionale HYPER!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.