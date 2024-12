HYPE Business: il conto online per professionisti a costo zero, se lo apri ora

Se stai pianificando di aprire una Partita IVA all’inizio del prossimo anno, HYPE Business potrebbe essere la soluzione ideale per gestire la tua attività in modo semplice ed efficiente. Questo conto aziendale online offre funzionalità avanzate per i liberi professionisti e le piccole imprese, con bonifici istantanei gratuiti, gestione semplificata dei pagamenti F24 e una carta Mastercard utilizzabile ovunque.

Per chi si registra entro il 31 dicembre 2024, il conto HYPE Business offre un’opportunità unica: la possibilità di azzerare il canone mensile di 2,90 euro, effettuando spese di almeno 750 euro al mese con la carta HYPE associata. La registrazione di un nuovo conto è disponibile tramite questa pagina del sito HYPE.

HYPE Business: un conto aziendale su misura per professionisti

HYPE Business è progettato per offrire ai titolari di Partita IVA tutti gli strumenti necessari per gestire la propria attività in modo smart e innovativo. Tra le sue principali caratteristiche:

IBAN senza costi aggiuntivi : ideale per ricevere e inviare pagamenti con semplicità;

: ideale per ricevere e inviare pagamenti con semplicità; Carta di debito World Elite Mastercard : include vantaggi esclusivi come l’accesso prioritario ai controlli di sicurezza in aeroporto e uno sconto del 12% sul catalogo Samsung Business Shop;

: include vantaggi esclusivi come l’accesso prioritario ai controlli di sicurezza in aeroporto e uno sconto del 12% sul catalogo Samsung Business Shop; Tax Manager: uno strumento unico che ti aiuta a monitorare le scadenze fiscali, stimare gratuitamente le imposte dell’anno in corso e mettere da parte i fondi necessari grazie a un box dedicato.

La procedura di apertura del conto è completamente online e richiede pochi minuti: bastano due documenti d’identità validi, la compilazione dei dati personali, il caricamento dei documenti richiesti e una breve verifica tramite video di autenticazione.

La promozione in corso rende HYPE Business ancora più interessante: aprendo un conto entro il 31 dicembre 2024, puoi azzerare il canone mensile di 2,90 euro, semplicemente raggiungendo una spesa minima mensile di 750 euro con la carta associata.

Visita il sito ufficiale di HYPE e scopri come questa soluzione innovativa può semplificare la gestione della tua attività. Con HYPE Business, hai tutto il necessario per concentrarti sul successo della tua impresa.