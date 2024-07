HYPE: la carta conto dalle funzionalità innovative

Immagina una carta conto che ti semplifica la vita, con funzionalità innovative che non ti lasciano a bocca asciutta. Bene, esiste e si chiama HYPE. Stiamo parlando di una soluzione bancaria che unisce semplicità e praticità in un unico posto.

Se apri il tuo conto HYPE Premium, ricevi subito un bonus di benvenuto di 25 euro, utilizzando il codice promozionale “CIAOHYPER”.

Le funzionalità innovative di HYPE: una sorpresa dopo l’altra

Quando diciamo che HYPE è versatile non scherziamo: supporta Google Pay, Apple Pay, e Mastercard, quindi puoi dire addio alle tasche piene di contanti.

Oltre alla comodità, i vantaggi non finiscono qui: prelievi senza commissioni in tutto il mondo, gestione spese tramite app e iscrizione rapida e tutta online. Dimentica pure la montagna di scartoffie.

Il piatto forte è racchiuso nelle funzionalità avanzate. Dalle ricariche istantanee con Credit Boost alla protezione delle tue transazioni.

HYPE non si accontenta di una sola opzione. Troverai tre livelli di conto per soddisfare ogni esigenza. Partiamo dal conto base gratuito con carta virtuale e cashback sugli acquisti.

Se hai qualche pretesa in più, HYPE Next ti costa soltanto 2,90 euro al mese e ottini prelievi gratuiti e la carta di debito Mastercard. Se invece punti al top, scegli HYPE Premium a 9,90 euro al mese. Cosa offre in più? Pacchetto assicurativo e carta di debito World Elite Mastercard.

Mettiamo la ciliegina sulla torta: HYPE offre prestiti personalizzati, selezionando i migliori partner per te. E come non menzionare il cashback su ogni tuo acquisto che ti fa guadagnare mentre fai shopping. Se sei un maniaco del controllo, puoi anche aggregare vari conti e monitorare tutte le tue transazioni tramite l’app HYPE.

Insomma, le funzionalità innovative di HYPE trasformano la gestione delle finanze in un’esperienza facile e piacevole. Che stai aspettando?