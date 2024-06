HYPE Next: prelievi e bonifici istantanei gratis per sempre

Hai mai sentito parlare di HYPE Next? È l’evoluzione del conto HYPE. I prelievi e bonifici istantanei sono gratuiti, ma ci sono anche altri vantaggi. Puoi acquistare sia online che nei negozi fisici, investire in criptovalute come Bitcoin e guadagnare cashback su tanti prodotti.

Il costo mensile del conto è di soli 2,90 euro. Inoltre, durante la fase di registrazione, inserendo il codice promo CIAOHYPER, ti verrà subito regalato un bonus di 20 euro. C’è la carta di debito? Ovviamente, ed è una Mastercard.

Prelievi e bonifici istantanei gratis: un’offerta irripetibile con HYPE Next

Oltre a essere un conto digitale, HYPE Next è completo di tutti i servizi. La carta di debito Mastercard ti consente di prelevare gratis ovunque vai. I limiti di saldi e movimenti sono abbastanza elevati. Inoltre, per pagare, puoi usare i wallet digitali Google Pay e Apple Pay.

Ogni giorno, puoi prelevare fino a 1.000 euro e ricaricare il conto di 500 euro. Tutte le transazioni sono accompagnate da notifiche push direttamente sull’app, così potrai controllare meglio il conto. Non mancano i bonifici gratuiti in Italia e all’estero. Un aspetto questo molto comodo se viaggi spesso. A chi è destinato questo conto? Non ci sono distinzioni particolari, perché può usarlo tanto uno studente quanto un imprenditore.

Insomma, HYPE Next è un conto corrente moderno che offre tutto ciò che cerchi a soli 2,90€ al mese. Il bonus di benvenuto di 20€, i prelievi e bonifici istantanei gratis, gli investimenti in Bitcoin e il cashback sugli acquisti fano di questo conto la migliore scelta del momento. Per aprirlo, clicca sul bottone qui sotto!