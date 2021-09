HYPE Next: sei mesi gratis entro il 26 ottobre

Stamattina sono state annunciate quattro novità, oltre all'aggiornamento dell'interfaccia. Gli utenti interessati al piano HYPE Next possono approfittare dell'attuale promozione che prevede sei mesi gratis, utilizzando il codice NEXTISTODAY. L'offerta è valida fino al 26 ottobre 2021.

HYPE Next: sei mesi gratis

HYPE offre tre piani: Start, Next e Premium. HYPE Next è quello con il miglior rapporto tra funzionalità e costi. Ovviamente sono inclusi tutti i vantaggi del piano Start: carta prepagata contactless, prelievi senza commissioni, pagamenti con Apple Pay e Google Pay, bonifici gratis, gestione dei risparmi, portafoglio Bitcoin, cashback online e in negozio.

HYPE Next aggiunge carta di debito Mastercard, ricariche illimitate, accredito dello stipendio, prestiti, bonifici istantanei (10 al mese) e periodici, ricarica da altre carte, ricarica in contanti con sconto del 20% rispetto al piano Start, HYPE web, protezione acquisti e prelievi.

Altri vantaggi rispetto al piano Start sono: massimali più alti per ricarica in contanti, prelievi e trasferimento di denaro in uscita, costo bollettini (1,99 euro, invece di 2,15 euro) e maggiorazione dell'1,5% (invece del 3%) per il tasso di cambio in caso di operazioni in valuta diversa dall'euro.

Gli utenti che effettuano la registrazione al piano HYPE Next entro il 26 ottobre 2021 possono sfruttare il codice NEXTISTODAY per ottenere sei mesi gratis e quindi un risparmio di 17,40 euro. Dopo i sei mesi, il canone mensile sarà 2,90 euro.