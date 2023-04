HYPE Premium, in scadenza il bonus di 25 euro: approfitta ora

Elimina l’onere di commissioni eccessive su viaggi e acquisti con HYPE Premium. Questo account online all-inclusive può essere attivato gratuitamente e ti offre un bonus di 25 euro, che sta per scadere.

Inoltre avrai accesso illimitato a numerosi servizi, inclusi prelievi gratuiti con l’elegante MasterCard World Elite nera.

Pagando soltanto un canone mensile di soli 9,90 euro, potrai accedere a una serie di vantaggi senza spendere una fortuna o incorrere in costi di attivazione.

Apri il conto nella pagina ufficiale di HYPE Premium entro il 30/06/2023 per approfittare di questa fantastica offerta.

HYPE Premium, attivazione gratuita e bonus di 25 euro: cosa chiedere di più?

Accedi a uno scrigno pieno di vantaggi e funzionalità esclusivi diventando un membro HYPE Premium.

Otterrai ricariche illimitate, prelievi gratuiti, trasferimenti istantanei e zero commissioni quando paghi bollette o effettui ricariche.

Inoltre, potrai sfruttare al massimo servizi di viaggio come la protezione medica, il risarcimento per i bagagli smarriti o i ritardi dei voli e una politica di acquisto completa.

MasterCard World Elite ti offre la possibilità di viaggiare in tutta tranquillità. Puoi sederti, rilassarti e goderti la tua vacanza senza pensare ad altro.

L’ambito delle funzionalità di HYPE Premium si estende oltre le sue offerte pubblicizzate. Al di là delle transazioni monetarie facilitate, il conto offre anche la possibilità di assicurare i tuoi veicoli attraverso i suoi partner.

La registrazione di un nuovo conto HYPE Premium è semplice grazie al rapido processo di registrazione online. Basta fare clic sul collegamento sottostante per iniziare:

Di solito il canone mensile è di 9,90 euro, ma fino al 30 giugno 2023 l’attivazione è gratuita, quindi non è richiesto alcun pagamento da parte tua.

Una volta accettata la richiesta di un nuovo conto, la carta ti verrà consegnata direttamente a casa tua. Nel frattempo, puoi usare quella virtuale e le relative funzionalità dell’app.

Non aspettare però il 30 giugno per aprire il conto, poiché la promo bonus di 25 euro sta per scadere. Ricordati di inserire il codice “HYPER” per ottenerlo.

