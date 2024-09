Hyprland 0.43 migliora la stabilità e offre più personalizzazione

Nelle scorse ore è stata rilasciato il nuovo Hyprland 0.43. Si tratta della versione più recente di questo compositore Wayland indipendente e altamente personalizzabile, incentrato sulla fornitura di un’esperienza di tiling dinamica. Recentemente, Hyprland è diventato parte dei repository instabili di Debian, ed è solo questione di tempo prima che superi i test per quelli stabili. Il compositore Wayland gode infatti di uno sviluppo attivo e di funzionalità in continuo miglioramento. Naturalmente, la versione 0.43 appena rilasciata non fa eccezione. Essendo ora completamente indipendente da wlroots, questo aggiornamento affronta principalmente numerosi problemi identificati nella precedente v0.42. Questi includono crash critici casuali e i problemi con i monitor che non visualizzano correttamente o per niente.

Il team di Hyprland segnala che, nella nuova versione, circa il 95% di questi problemi di “monitor non acceso” sono stati risolti con successo. Tuttavia, si consiglia agli utenti di installare anche Aquamarine 0.4.1, poiché alcune delle correzioni sono state implementate in questo software correlato. Oltre a eliminare i bug, Hyprland 0.43 introduce diverse nuove funzionalità che migliorano l’esperienza utente e la funzionalità del sistema. Un’aggiunta degna di nota è la nuova window rule che consente alle finestre di rimanere visualizzate anche quando non sono visibili. Ciò migliora le prestazioni e l’affidabilità durante il multitasking. Altre particolarità dell’aggiornamento includono il comando exec-shutdown per l’esecuzione di script all’uscita da Hyprland, animazioni migliorate con nuove configurazioni dell’area di lavoro e opzioni di layout della tastiera più versatili con hyprctl switchxkblayout.

Per coloro che hanno riscontrato problemi con la schermata di blocco, questo aggiornamento offre una sostituzione per la temuta ” red screen of death” (schermata rossa della morte), fornendo agli utenti utili informazioni di ripristino. Inoltre, Hyprland 0.43 introduce un comando per disabilitare Xwayland in fase di esecuzione. Vi è poi una funzionalità per sincronizzare il tema del cursore con le GSettings del sistema. Per maggiori dettagli, è possibile consultare la pagina dell’annuncio o il changelog completo sulla pagina GitHub del progetto.