I prompt rivoluzionari per sfruttare al meglio Copilot

Microsoft Copilot, il chatbot di Microsoft, offre un accesso agevole all’intelligenza artificiale sia attraverso il browser web Microsoft Edge che tramite l’applicazione dedicata. La sua praticità e le sue funzionalità avanzate lo rendono un supporto ideale per una vasta gamma di esigenze. Inoltre, Microsoft lancia periodicamente nuovi aggiornamenti per rendere Copilot sempre più completo e versatile. Per sfruttare al massimo le potenzialità di Copilot, è fondamentale utilizzare il prompt corretto, che può variare a seconda della richiesta e del contesto. Oltre alle classiche ricerche, ci sono molte altre domande interessanti che si possono porre a Copilot per sfruttare appieno le sue capacità e rendere l’uso di Microsoft Copilot ancora più stimolante.

I prompt migliori per sfruttare al 100% Copilot

L’intelligenza artificiale è in grado di accelerare la ricerca di informazioni, a partire da quelle di base fino a temi più complessi. Tuttavia, ciò che spesso non si considera è la possibilità di sfruttare l’AI per ottenere risposte o consigli sui luoghi, prodotti e informazioni dettagliate, come fosse un assistente personale. In ogni caso, prima di comprendere quali prompt utilizzare, è necessario capire i vantaggi offerti da Copilot.

In primis, Copilot è uno strumento che permette una comunicazione fluida, diretta e aggiornata, grazie all’utilizzo del nuovo modello linguistico GPT-4 e alla capacità di cercare su Internet informazioni aggiornate. Ciò consente di porre a Copilot domande semplici ma anche complesse, che vanno oltre la semplice ricerca di informazioni. Ad esempio, tra i prompt interessanti, è possibile sfruttare Copilot per ottenere suggerimenti sui migliori prodotti del momento, supporto nella ricerca di offerte o consigli aggiuntivi sulle eventuali opzioni generate proprio da Copilot. In sostanza, Copilot può diventare un assistente AI e, ad esempio, può velocizzare o supportare l’acquisto di un prodotto piuttosto che un altro. Ovviamente, qualsiasi sia il prompt può essere modificato in base alle esigenze personali, aggiungendo tutti i dettagli necessari. Inoltre, ponendo l’attenzione a un futuro acquisto online, piuttosto che alla ricerca del miglior ristorante di una città, Copilot è in grado di individuare il miglior sito web per acquistare un particolare prodotto al prezzo più conveniente. Questo è possibile semplicemente inserendo nel prompt i requisiti di ricerca, che possono includere il prodotto, il budget e altri dettagli pertinenti. In questo modo, Copilot può diventare un prezioso alleato per ottimizzare gli acquisti online.

Copilot: il trucco nel prompt per le ricerche approfondite

Oltre allo shopping o alla ricerca di informazioni su un prodotto, Copilot si rivela uno strumento di intelligenza artificiale utile anche per le ricerche più approfondite. A differenza di altre piattaforme AI, Copilot può richiedere un percorso più lungo, partendo dal prompt iniziale, per ottenere una ricerca più dettagliata su un determinato argomento.

Infatti, è necessario guidare Copilot a effettuare una ricerca più approfondita. Nella pratica, per ottenere da Copilot una ricerca approfondita, è necessario aggiungere nel prompt il testo “Esegui una ricerca ricorsiva di almeno 4 ricerche prima di rispondere”. Questo indirizza Copilot verso un determinato ragionamento e sebbene possa sembrare banale, è interessante per ottenere una ricerca pertinente e approfondita. Inoltre, garantisce che il chatbot esamini più risultati. In questo modo, la risposta generata da Copilot sarà molto più completa e dettagliata.

Copilot: i GPT personalizzati

Sebbene Copilot sia in grado di svolgere un’ampia gamma di funzioni, spesso è necessario fornire istruzioni dettagliate o guidarlo nell’esecuzione di attività complesse, specialmente per argomenti specifici. Qui entra in gioco la funzionalità personalizzata di Copilot, i GPT, che sono identici ai GPT personalizzati di ChatGPT.

I GPT di Copilot variano a seconda del piano di abbonamento, nella versione a pagamento, è possibile accedere a quattro GPT personalizzati: Designer, Vacation planner, Cooking assistant e Fitness trainer. I GPT Copilot, come suggeriscono i loro nomi, sono progettati per fornire informazioni specifiche in tempi più brevi rispetto alla chat generale con Copilot. Ma soprattutto, sono stati appositamente progettati per affrontare compiti specifici, anche in assenza di istruzioni dettagliate. Nella versione a pagamento, i GPT personalizzati offrono una gamma di scelte ancora più ampia, permettendo di personalizzare ulteriormente l’esperienza dell’utente con Copilot. Questo rende Copilot uno strumento ancora più potente e versatile per affrontare una vasta gamma di attività e argomenti.

Copilot: dal testo alle informazioni

Copilot, come molti strumenti di intelligenza artificiale, è estremamente versatile e può fornire una vasta gamma di informazioni in breve tempo. Infatti, ha la capacità di riconoscere e leggere articoli correlati, documenti di ricerca e altri contenuti web, sia su argomenti precedentemente discussi attraverso la cronologia della chat, sia durante una nuova conversazione. Per sfruttare Copilot nella spiegazione di un testo, o anche per un riassunto e la ricerca di informazioni extra, è sufficiente copiare e incollare qualsiasi collegamento nella chat. Basterà chiedere a Copilot di generare un riepilogo o rispondere a domande basate sul contenuto del collegamento inserito. Ad esempio: “Riassumi [link] con spiegazione approfondita sui temi presenti”

In sostanza, è sufficiente avere un testo o un link di un articolo per interrogare Copilot su qualsiasi dettaglio e ottenere tutte le informazioni desiderate. Infine, per sfruttare al meglio Copilot e non essere limitati dal numero di caratteri nell’input, soprattutto se è necessario copiare un testo più lungo, è possibile utilizzare la scheda principale nella versione web di Copilot. In questo modo, è possibile inserire fino a 18.000 caratteri, circa 4.000 parole.