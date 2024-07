iCloud Apple, foto e video verranno cancellati: nuova truffa via mail

iCloud è uno spazio cloud messo a disposizione da Apple e perfettamente integrato con i suoi dispositivi. Imprescindibile per chi ha scelto i device di Casa Cupertino, è uno spazio necessario per archiviare online foto e video e averli poi disponibili in tempo reale su tutti i dispositivi. Proprio per questo i cybercriminali si sono inventati una nuova truffa spietata. Ecco il messaggio email che sta arrivando a tantissimi utenti:

Ciao [nome dell’utente recuperato dall’indirizzo email], il tuo spazio di archiviazione iCloud è pieno. Poiché hai superato il piano di archiviazione, i tuoi documenti, contatti e dati del dispositivo non vengono più sottoposti a backup su iCloud. Foto e video non vengono caricati su Foto di iCloud. iCloud Drive e le app abilitate per iCloud non si aggiornano su tutti i tuoi dispositivi. Per continuare a utilizzare questi servizi iCloud, devi Aggiorna a iCloud+ o ridurre la quantità di spazio di archiviazione utilizzato.

A questo testo segue un link per passare a un fantomatico iCloud+ con 50GB a 1,99€ al mese. Ovviamente si tratta di una email di phishing molto pericolosa che mira a ottenere i tuoi dati personali di accesso all’account iCloud di Apple. Inoltre, effettuando l’acquisto di questo spazio di archiviazione fake fornisce i dati della tua carta di credito ai criminali che potranno tentare di rubare i tuoi risparmi.

iCloud: la truffa che sta colpendo tantissimi utenti Apple

Ricevere un messaggio di questo tipo alla propria mail può preoccupare non poco. Gli utenti Apple sfruttano iCloud per archiviare i propri ricordi tra cui foto e video, sempre accessibili su qualsiasi altro dispositivo di Casa Cupertino. I cybercriminali cercano quindi di spingere all’azione l’utente preso dal panico. In questo modo, senza accorgersene, fornirà dati personali e dettagli di pagamento.

Occorre prestare molta attenzione a queste email phishing che includono pericolosi raggiri. Non devi mai cliccare su link di dubbia provenienza. Inoltre, è sempre necessario verificare l’indirizzo email per esteso del mittente. In questo caso si scopre che non si tratta di una mail ufficiale di Apple. Puoi anche installare un sistema antivirus che include anche la protezione da attacchi phishing e smishing.

Infine, se il tuo spazio iCloud su Apple sta terminando acquista uno degli abbonamenti disponibili dal canale ufficiale tramite il tuo dispositivo.