Identità digitale, come proteggerla? Prova questo tool innovativo

La sicurezza online diventa una priorità ogni giorno di più, visto anche il numero crescente di rischi sul web tra furti e violazioni di dati sensibili, truffe e frodi. Eppure, nonostante tutto, proteggere la propria identità digitale non è semplice.

Ma c’è una soluzione: Surfshark Alert, un tool del pacchetto cybersecurity di Surfshark One pensato per offrire una protezione continua contro le minacce digitali. E non finisce qui, perché ora questo potentissimo strumento è in promozione con sconti fino all’85%.

Surfshark Alert protegge la tua identità digitale da furti e violazioni

Come funziona Surfshark Alert? In sintesi, monitorando costantemente il web (dark web incluso) per rilevare eventuali compromissioni dei tuoi dati personali. Quando un indirizzo email, una carta di pagamento o altri dati sensibili vengono trovati in database compromessi, il sistema invia notifiche in tempo reale, consentendo di intervenire immediatamente per limitare i danni alla tua identità digitale.

Oltre a questi avvisi, Surfshark Alert offre degli utilissimi report periodici per valutare lo stato della propria protezione online, aiutando a mantenere pieno controllo sulle informazioni personali.

Un ulteriore vantaggio è la sua facilità d’utilizzo: questo tool è semplice da configurare e garantisce una protezione attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza richiedere alcun intervento tecnico da parte dell’utente.

La protezione di Surfshark Alert è inclusa nei piani Surfshark One e Surfshark One+. Ma entrambi offrono molto di più: VPN illimitata per navigare in modo anonimo e sicuro, antivirus con blocco in tempo reale di malware e altre minacce, ma anche Alternative ID (un generatore di dati personali per tutelarsi online) e Search, un motore di ricerca senza fastidiose pubblicità.

Approfitta della promozione in corso per ottenere Surfshark One a soli 2,69€ al mese, con uno sconto dell’85%, oppure il piano Surfshark One+ a 4,29€ al mese, risparmiando il 79%. Visita ora il sito ufficiale di Surfshark e scopri come proteggere la tua identità digitale!