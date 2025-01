Il Conte di Montecristo: come vedere gli episodi in streaming dall'estero

Il Conte di Montecristo, co-produzione italo-francese, è una delle serie di maggior successo di queste prime settimane di 2025. La serie è trasmessa da Rai 1 e la settimana prossima è in programma la trasmissione degli ultimi due episodi (su un totale di otto episodi) previsti dalla miniserie. Per guardare gli episodi in streaming è possibile collegarsi a Rai Play.

Per vedere Il Conte di Montecristo in streaming dall’estero è possibile utilizzare una VPN, andando a selezionare un server italiano per avviare la connessione. In questo modo, chi si trova fuori Italia, ad esempio per una vacanza o un viaggio di lavoro, ha la possibilità di vedere gli episodi in streaming, senza limitazioni.

La VPN giusta da utilizzare, in questo momento, è NordVPN. Il servizio in questione è disponibile con un prezzo scontato di 3,39 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso, oppure a 12,99 euro al mese con il piano mensile. Per attivare la VPN basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, tramite il link qui di sotto.

Il Conte di Montecristo: trailer e cast

La miniserie è un adattamento del romanzo di Alexande Dumas. Si tratta di una produzione italo-francese diretta da Bille August e scritta da Greg Latter e Sandro Petraglia.

Il cast comprende:

Sam Claflin: Edmond Dantès

Mikkel Boe Følsgaard: Gérard de Villefort

Ana Girardot: Mercédès Herrera

Blake Ritson: Danglars

Karla-Simone Spence: Haydée

Lino Guanciale: Luigi Vampa

Michele Riondino: Jacopo

Gabriella Pession: Hermine Danglars

Harry Taurasi: Fernand Mondego

Poppy Corby-Tuech: Héloise de Villefort

Nicolas Maupas: Albert de Morcerf

Amaryllis August: Valentine de Villefort

Jason Barnett: Gaspard Caderousse

Nicholas Farrell: Pierre Morrel

Martina Laird: Sabrine

Jeremy Irons: abate Faria

Ecco uno dei promo dedicati alla serie:

Le puntate de Il Conte di Montecristo sono disponibili in streaming su Rai Play. La prossima settimana è prevista la trasmissione degli ultimi due episodi della miniserie.