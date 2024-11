Il Guardian non pubblicherà più nulla su X

Il Guardian ha comunicato che non pubblicherà più nulla su X. La decisione è arrivata dopo la vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, ma era stata pianificata da tempo. Il social network è ormai diventato uno strumento di propaganda della destra. Il dissenso verso Elon Musk è stato manifestato anche in Italia da Piero Pelù e dal gruppo Elio e le Storie Tese con la chiusura degli account.

Fuga da X per giornalisti, politici e artisti

In seguito all’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk, diversi editori hanno deciso di abbandonare la piattaforma. Molte aziende, tra cui Apple, IBM e Disney, non pubblicano più inserzioni perché non vogliono apparire accanto a post estremisti.

Il Guardian ha comunicato che non pubblicherà più notizie sul social network, sottolineando che “i vantaggi di essere su X sono ora superati dagli aspetti negativi e che le risorse potrebbero essere utilizzate meglio per promuovere il nostro giornalismo altrove“. Gli utenti potranno ancora condividere gli articoli su X e il quotidiano britannico inserirà occasionalmente i contenuti di X negli articoli.

Il Guardian afferma che la decisione era stata pianificata da tempo, considerati i contenuti presenti su X, tra cui teorie cospirazioniste di estrema destra e razzismo. La campagna presidenziale è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso:

X è una piattaforma mediatica tossica e il suo proprietario, Elon Musk, è stato in grado di usare la sua influenza per plasmare il discorso politico.

Il quotidiano britannico gestiva 80 profili seguiti da circa 27 milioni di utenti. La recente nomina a capo del DOGE (Department Of Government Efficiency) darà a Musk più potere, come già dimostrato con le critiche ai giudici italiani.

La fuga da X è iniziata anche in Italia. Hanno infatti chiuso gli account il giornalista Sandro Ruotolo, il cantante Piero Pelù e il gruppo Elio e le Storie Tese. Pelù ha scritto su Instagram che le dichiarazioni di Musk sono neo totalitarie e neo imperialiste. Gli Elio e le Storie Tese ha scritto su Facebook che X è sempre più simile ad una cloaca. Nel frattempo, Bluesky ha superato i 15 milioni di utenti.