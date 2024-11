Bluesky: nuovi utenti dopo la vittoria di Trump

Bluesky ha guadagnato oltre 700.000 nuovi utenti nell’ultima settimana e ora il totale degli iscritti al social network supera 14,5 milioni. La maggioranza di essi si trova negli Stati Uniti, quindi sembra ovvio che molti siano fuggiti da X dopo la vittoria di Donald Trump. Tra i nuovi arrivati ci sono i fan di Taylor Swift, noti come Swifties.

Bluesky in crescita grazie a Musk

Il diretto concorrente di X è ancora Threads, come dimostrano i suoi 275 milioni di utenti mensili. Anche se lentamente, Bluesky continua a crescere, sfruttando anche gli “errori” di X e Threads. A fine ottobre ha raggiunto i 13 milioni di utenti. In quell’occasione ha annunciato lo sviluppo di una versione in abbonamento che offre funzionalità premium, tra cui l’upload di video a qualità più elevate e maggiori opzioni di personalizzazione.

Qualche giorno prima, il numero di iscritti era aumentato in seguito all’annuncio della nuova modalità di blocco su X (attivata all’inizio di novembre). Bluesky ha inoltre beneficiato dei problemi di moderazione su Threads.

La Chief Operating Officer Rose Wang ha comunicato che il numero di utenti è ora superiore a 14,5 milioni. L’app occupa il secondo posto nella categoria Social sullo store di Apple negli Stati Uniti e in Canada, mentre nel Regno Unito è in seconda posizione. Pochi giorni fa è stata rilasciata la versione 1.93 con diverse novità, tra cui il supporto per la scrittura di post multipli.

Al recente aumento di utenti ha sicuramente contribuito la vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali. X è diventato ormai un “megafono” dei repubblicani e in generale di utenti di estrema destra.

In seguito alla pubblicazione di alcune immagini fasulle, Taylor Swift ha apertamente appoggiato Kamala Harris. Dopo il risultato delle elezioni, molti fan della cantante hanno deciso di passare a Bluesky.