Utenti bloccati su X possono vedere i post

Come annunciato a fine settembre, X ha modificato la funzionalità di blocco. Come indicato nella pagina di supporto, gli utenti bloccati possono ora vedere i post pubblici, oltre all’elenco di follower e following. Questa novità ha ricevuto numerose critiche e contribuito all’aumento degli iscritti a Threads e Bluesky.

La modifica che nessuno ha chiesto

In precedenza, il funzionamento era simile agli altri social network. Non era possibile vedere i post pubblici dell’utente che aveva applicato il blocco all’account. L’azienda di Elon Musk ha deciso di cambiare la funzionalità per offrire “maggiore trasparenza“.

X afferma che il blocco può essere utilizzato per condividere e nascondere contenuti pericolosi o informazioni private. Inoltre i post pubblici dell’utente che ha usato il blocco possono essere comunque visti con un account non bloccato appartenente allo stesso utente. Secondo molti, la modifica incrementerà i casi di molestia e stalking.

Nella pagina di supporto aggiornata è scritto:

Se i tuoi post sono impostati come pubblici, gli account che hai bloccato potranno vederli, ma non potranno interagire (mettere Mi piace, rispondere, ripostare, ecc.) con i tuoi post.

Non è chiaro se la modifica è contraria alle linee guida degli app store di Apple e Google. In entrambi i casi è obbligatorio offrire una funzionalità di blocco. Tecnicamente il pulsante di blocco esiste ancora, ma è cambiato il risultato finale.

L’ennesimo passo falso di X ha favorito i concorrenti. Bluesky ha superato i 13 milioni di iscritti, mentre Adam Mosseri ha comunicato che Threads ha ora 275 milioni di utenti attivi mensili.