Il Samsung Galaxy Z Flip7 avrà il chip Exynos 2500

Nelle scorse ore, sono emerse nuove e interessanti indiscrezioni riguardo quelle che dovrebbero essere le caratteristiche distintive degli smartphone pieghevoli di Samsung nel 2025. In base a quanto riferito, il già chiacchierato Samsung Galaxy Z Flip7 e il più economico Galaxy Z Flip7 FE saranno basati su chip Exynos.

Samsung Galaxy Z Flip7 con chip Exynos 2500

Da tenere presente che già in precedenza si vociferava l’adozione del modello Exynos 2500 per il Galaxy Z Flip7 e il modello Exynos 2400 per il Galaxy Z Flip7 FE, ma il nuovo report indica 2500 per entrambi.

Da tenere presente che, in base a quanto noto, Samsung stava progettando di utilizzare il chip Exynos 2500 già nella serie Galaxy S25, ma è passata a un piano solo Snapdragon a causa della scarsa resa del chip da 3 nm. A quanto pare, però, l’azienda ha risolto i problemi nelle fonderie ed è riuscita pertanto a stabilizzare la produzione, motivo per cui prevede ora di utilizzare il chip nei suoi prossimi dispositivi Flip.

Tutti i pieghevoli Samsung usciti finora hanno adottato chip Snapdragon, per giunta top di gamma. Considerando la situazione, l’Exynos può essere percepito come una sorta di downgrade, ma al tempo stesso ha senso per il colosso sudcoreano cercare di controbilanciare l’incremento dei costi a cui è andata incontro per montare lo Snapdragon su tutti quanti i Galaxy S25.

Ad ogni modo, non è ancora chiaro se al futuro modello di Galaxy Z Fold7 toccherà la medesima sorte o meno del Galaxy Z Flip7 e del Galaxy Z Flip7 FE. Al momento non sono pervenute informazioni.