Iliad: 180 GB in 5G a meno di 10€ al mese per sempre

L’offerta Giga 180 di Iliad è una proposta pensata per chi cerca connettività completa e senza compromessi, adatta sia per il lavoro che per l’intrattenimento. Con una tariffa di 9,99€ al mese bloccata per sempre, la promo di Iliad mette a disposizione ben 180 GB di dati per navigare su reti 4G/4G+ e 5G, a condizione che ci si trovi in aree coperte dal segnale e si disponga di un dispositivo compatibile. Questo vasto pacchetto dati permette di utilizzare lo smartphone per tutte le attività online ad alta intensità: dallo streaming di video in HD al gaming online, fino alle videoconferenze, senza rischiare interruzioni dovute a limiti di connessione. Ma i vantaggi non sono finiti qui.

Iliad Giga 180: anche minuti ed SMS illimitati

Oltre alla generosa disponibilità di dati, Giga 180 include minuti e SMS illimitati verso numeri di rete fissa e mobile in Italia, una soluzione ideale per chi vuole comunicare liberamente senza preoccuparsi di superare soglie o di dover tenere conto dei minuti residui. In aggiunta, Iliad amplia i confini dell’offerta includendo chiamate internazionali verso oltre 60 paesi, un vantaggio significativo per chi ha contatti all’estero e desidera mantenere i rapporti senza costi extra.

Pensando anche a chi si muove spesso in Europa, l’offerta mette a disposizione 11 GB di traffico dedicato per il roaming, garantendo così la possibilità di navigare e comunicare con tranquillità anche fuori dai confini italiani. Tra i servizi gratuiti inclusi nell’offerta, troviamo l’hotspot, che consente di condividere la connessione dati con altri dispositivi, trasformando lo smartphone in un router mobile. A completare il pacchetto, Iliad aggiunge la segreteria telefonica, il controllo del credito residuo e la tecnologia VoLTE, che permette di effettuare chiamate con un’alta qualità audio, perfetta per una comunicazione chiara e fluida.

Per quanto riguarda i dettagli dell’attivazione, Iliad ha previsto un costo una tantum di 9,99€ per l’acquisto della SIM. Inoltre, qualora si esaurissero i 180 GB inclusi nel mese, è comunque possibile continuare a navigare al costo di 0,90€ per ogni 100 MB aggiuntivi, previa accettazione.

Per conoscere i dettagli completi dell’offerta e attivare il piano, basta visitare il sito di Iliad.