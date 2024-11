Iliad 180: (quasi) tutto illimitato a soli 9,99€ per sempre, 5G incluso

L’offerta con i superpoteri è qui e puoi attivarla online in un attimo! Scegli Iliad 180 per avere quasi tutto illimitato a un prezzo super vantaggioso per sempre. Sì, hai capito bene. Attivando questa offerta a soli 9,99€ al mese non sarai più in balia di aumenti o rimodulazioni. Potrai dormire sonni tranquilli perché non avrai più brutte sorprese.

Questa promozione offre un pacchetto completo a un prezzo estremamente competitivo per avere navigazione senza problemi oltre a minuti e messaggi illimitati verso tutti i numeri nazionali. Addirittura hai anche la possibilità di navigare in roaming quando ti trovi in Europa. Cosa stai aspettando? Approfitta subito di questa incredibile offerta mobile, fatta su misura per te.

Iliad 180: cosa include questo bundle

Con Iliad 180 hai tutto il necessario per rimanere in contatto con il tuo mondo, grazie a una rete capillare e veloce in tutta Italia. Attivando questa offerta a soli 9,99€ al mese avrai un ricco bundle con inclusi:

180GB di traffico dati;

di traffico dati; 5G incluso;

incluso; minuti illimitati verso tutti i numeri di rete nazionale;

verso tutti i numeri di rete nazionale; messaggi illimitati verso tutti i numeri di rete nazionale;

verso tutti i numeri di rete nazionale; 11GB di traffico dati dedicati per il roaming in Europa.

Questa tariffa è “per sempre“. Ciò vuol dire che rimane invariata, senza rimodulazioni o aumenti nascosti né sorprese nel tempo. La trasparenza è un tratto distintivo di questo provider che si differenzia da molti concorrenti per la sua politica chiara e diretta.

Tecnologia di ultima generazione all’avanguardia

Iliad 180 offre una tecnologia di ultima generazione all’avanguardia assicurandoti l’accesso alla sua rete 5G. Grazie a questo hai garantita una navigazione ultraveloce su tutti i tuoi dispositivi compatibili. Inoltre, la sua copertura 5G raggiunge già più di 3000 città in Italia, offrendo così un’ampia accessibilità al servizio.

Inoltre, nel bundle hai anche inclusi diversi servizi senza costi extra:

segreteria telefonica gratuita;

gratuita; verifica immediata del credito e del piano tariffario ;

e del ; funzione “ Mi richiami “;

“; Hotspot per condividere il traffico dati;

per condividere il traffico dati; tecnologia VoLTE per chiamate di alta qualità.