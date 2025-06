iliad down il 5 giugno 2025: tutti gli aggiornamenti

Si stanno moltiplicando le segnalazioni inviate a Downdetector relative al down di iliad. Non è chiaro quanto sia esteso il problema, ma come si può osservare dal grafico qui sotto i primi feedback sono stati registrati intorno alle ore 14:00 di oggi.

Problemi per iliad: il down del 5 giugno

Va detto che il portale sta raccogliendo segnalazioni anche per altri operatori. Nello specifico si tratta di WINDTRE e Very Mobile (impiega proprio la rete WINDTRE) Al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali da riportare. Seguiremo la situazione apportando aggiornamenti a questo articolo non appena disponibili.

Dalla mappa dei feedback sembra che il problema sia esteso a tutta Italia, con un focus in particolare nelle grandi città (com’è lecito aspettarsi in questi casi): Milano, Roma, Perugia e Bari quelle con la maggiore concentrazione, seguit da Bologna, Napoli e Catania.

Talvolta la risoluzione dei problemi è immediata, altre volte possono trascorrere ore prima di tornare alla normalità. Per quanto riguarda nello specifico iliad, down prolungati sono stati registrati nei mesi di dicembre e gennaio. Quest’ultimo ha messo fuori uso sia la linea fissa sia quella mobile, impedendo ai clienti di navigare attraverso le reti 4G e 5G oltre che con la fibra dell’operatore.

Aggiornamento (05/06/2025, 14:46)

Si sta registrando un picco di segnalazioni anche per gli altri operatori già citati ovvero WINDTRE e Very Mobile. Non è dato a sapere sei problemi siano in qualche modo collegati tra loro.

Aggiornamento (05/06/2025, 14:55)

Per tutti i tre operatori coinvolti, i feedback sembrano in lieve calo. Continueremo a seguire l’evolversi della situazione.

Aggiornamento (05/06/2025, 15:00)

Le segnalazioni sono in forte diminuzione. Con tutta probabilità si è trattato di un problema subito individuato e risolto.

… in aggiornamento