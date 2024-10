Iliad: la fibra perfetta per il gaming ora in sconto a soli 21,99€/mese

Non importa l’età, sono sempre di più le persone appassionate di videogiochi online. Per tanti, però, non si tratta solo di un semplice passatempo, ma di un’attività che viene portata avanti con costanza e dedizione. Motivo per cui è importante appoggiarsi a una connessione Internet potente e veloce, come la fibra di Iliad, perfetta per il gaming.

Quest’ultima permette di migliorare significativamente l’esperienza di gioco, traendo anche qualche vantaggio e beneficio rispetto ad altri giocatori nelle partite online. Ma cosa offre? Grande velocità con la fibra ottica FTTH, ma il merito è anche della nuova tecnologia Wi-Fi 7.

Per saperne di più basta visitare la pagina ufficiale dell’offerta. Ma c’è una buona notizia in più: proprio adesso, è possibile attivare la fibra per il gaming di Iliad ad appena 21,99 € al mese, al posto di 25,99 €! Per sempre.

Fibra Iliad: tutti i vantaggi dell’offerta per il gaming

Premiata da nPerf come la fibra più veloce d’Italia, il vantaggio dell’offerta Iliad sta nella nuova tecnologia Wi-Fi 7. Un’implementazione che garantisce un Internet veloce e stabile, sia in fase di download che in fase di upload.

Ma di quali velocità stiamo parlando? Il valore massimo raggiunto in download è di 5 Gbit/s nelle aree coperte dalla tecnologia FTTH EPON, mentre per quanto riguarda l’upload siamo fino a 700 Mbit/s. Se invece ci troviamo in aree coperte dalla tecnologia FTTH GPON allora le prestazioni cambiano: la velocità in download passa a 2,5 Gbit/s e in upload sui 500 Mbit/s.

Valori che permettono un’ottima qualità di gioco, anche nelle sessioni di gaming più delicate, garantendo un’eccellente stabilità della connessione Internet.

Cosa aspetti? Verifica subito la copertura della fibra Iliad nella zona in cui ti trovi. Se lo attivi adesso, avrai diritto al prezzo scontato di 21,99€ al mese al posto di 25,99€ al mese. Con la garanzia che la cifra resterà tale per sempre.