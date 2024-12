Iliad vittima di spoofing telefonico contro i suoi clienti

Iliad recentemente ha segnalato un preoccupante aumento delle truffe legate allo spoofing telefonico. L’operatore telefonico, particolarmente economico e apprezzato per la sua trasparenza, è esso stesso vittima di questa pratica che agisce tramite la falsificazione dell’identificativo del chiamante per ingannare i consumatori.

Descrivendo la recente truffa, l’AD di Iliad Italia Benedetto Levi, ha dichiarato: “Il numero è spooffato, provando a richiamarlo si scopre che non corrisponde ad una numerazione attiva. Il presupposto di vendita (esposto nei primi 25 secondi, non inclusi nel video) è falso: non è vero che la linea subirà danni o aumenti. L’operatrice riporta esclusivamente informazioni false: non è una nostra dipendente (iliad non ha mai utilizzato il teleselling) e non è assolutamente vero che il prezzo dei nostri servizi aumenterà”. In sintesi:

l’utente riceve una chiamata che sembra provenire da Iliad ;

Iliad e lo spoofing telefonico: cosa c’è da sapere

Lo spoofing telefonico è tornato perciò è necessario difendersi da chi si finge, in questo specifico caso, Iliad. Queste truffe si caratterizzano per la manipolazione dei numeri telefonici, rendendo difficile per i destinatari riconoscere l’origine reale della chiamata.

Questo tipo di frodi è accompagnato da informazioni fuorvianti riguardo ai servizi offerti, come presunti aumenti di prezzo o danni e sospensioni alla linea, che non hanno alcun fondamento. Iliad ha chiarito che non utilizza pratiche di teleselling e che le comunicazioni fraudolente di questi giorni non sono autorizzate dall’azienda.

“Operazioni di questo tipo minano la fiducia dei consumatori e danneggiano il valore di due settori fondamentali: quello delle telecomunicazioni e quello del teleselling”, ha specificato Levi. Le offerte sono tutte accessibili online o tramite negozi e totem ufficiali.