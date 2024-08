Impara il cinese con Mondly e aumenta le tue opportunità di lavoro

Vuoi imparare il cinese e avere così la possibilità di accedere a maggiori opportunità di lavoro? Mondly è l’app giusta: consente di migliorare il proprio livello in modo rapido, efficace e divertente. In questo modo potrai aumentare la tua dimestichezza con una delle lingue più parlate al mondo, richiesta in diversi settori, dal commercio globale al turismo, fino alla diplomazia. E in questo momento il piano a vita è proposto con il 95% di sconto, a soli 99,99 euro.

Tutti i vantaggi di Mondly

L’esperienza linguistica offerta da Mondly è personalizzata: a disposizione ci sono oltre 40 categorie diverse per ampliare i propri orizzonti linguistici. Viene data la possibilità di scegliere le lezioni, ripeterle a piacimento e rivedere il vocabolario in modo costante, così da memorizzarlo bene.

In tutto ciò l’app si avvale di tecnologie di alto livello, come ad esempio la realtà aumentata e il riconoscimento vocale, focalizzandosi sulle frasi di uso comune. Il metodo che prevede l’apprendimento di singole parole non è quello di Mondly: già dopo poche lezioni sarai in grado di conversare in cinese. Non imparerai solo la grammatica, ma ti eserciterai in conversazioni reali grazie ad un chatbot avanzato, che simula interazioni quotidiane. Così affinerai la tua pronuncia e e acquisirai sempre più confidenza nel parlato.

Riepiloghiamo l’offerta attuale: solo per poco tempo, Mondly viene proposto a vita al prezzo di 99,99 euro. In alternativa, ci sono le opzioni annuali (47,99 euro) e mensili (9,99 euro). Dunque, anche molto conveniente. Per conoscere l’offerta completa di Mondly clicca qui.