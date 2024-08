Incogni cancella dal web i tuoi dati: ecco come

Oggi i tuoi dati personali sono considerati l’oro del XXI secolo. Non solo le grandi aziende puntano su di essi, ma anche i broker di dati, che li aggregano, analizzano e vendono come fosse pane caldo. Informazioni preziose come indirizzi, abitudini di acquisto e di navigazione possono finire nelle mani di queste aziende, pronte a guadagnarci sopra. Proprio qui iniziano i guai: spam a tutte le ore, truffe a non finire e il rischio sempre presente di furto d’identità.

Come Incogni cancella dal web i tuoi dati

Il bisogno di proteggere i nostri dati è ormai urgente, e Incogni si propone come la soluzione definitiva. È un tool offerto da Surfshark, azienda ben nota nel mondo delle VPN, con il potere di eliminare i dati degli utenti dai database dei broker.

Il suo funzionamento è tanto semplice quanto geniale. Prima di tutto, il software prende contatto con i broker presenti nel suo elenco, intimando loro di rimuovere i dati dell’utente dai loro archivi. Poi, controlla periodicamente che non riacquistino o aggiungano di nuovo i dati. Adesso, grazie alla promo attuale, il piano annuale di Incogni è offerto a 6,99 euro al mese invece di 13,98 euro.

Lo sconto è del 50%, quindi un’opportunità che non puoi perderti se vuoi eliminare le tue tracce da Internet. Un prezzo così basso ti fa venire voglia abbonarti subito. Pensa al risparmio in tranquillità e al minor stress dovute a molestie telefoniche o email dal contenuto dubbio.

Insomma, se desideri mantenere i tuoi dati al sicuro e fuori dalle grinfie dei broker, affidati a Incogni. É il miglior investimento che tu possa fare per la tua sicurezza digitale. Ti libera dallo stress e riduce la possibilità di spiacevoli sorprese, come truffe o furti d’identità.